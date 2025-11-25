Cómo lograr que tu potus estalle de hojas verdes con este truco fácil

Un truco casero ayuda a que el potus crezca más fuerte y frondoso, ideal para quienes buscan mejorar la salud y el aspecto de su planta de interior.

El potus es una de las plantas que no puede faltar en la decoración de interiores de los amantes de la jardinería. Su capacidad para vivir con poca luz resulta que sea fácil de cuidar. Pero aún así, muchos buscan el truco perfecto para que no solo se mantenga viva, sino que se llene de hojas verdes, largas y brillantes.

Para esto, podemos usar ingredientes que tenemos en casa y no será necesario gastar dinero de más en hacer que la planta se destaque en casa.

El ingrediente casero que cambia todo El secreto es el agua de arroz, un fertilizante natural que aporta vitaminas y minerales que el potus aprovecha rápidamente. Su uso regular ayuda a que la planta produzca más hojas, más grandes y con un color mucho más intenso.

El agua de arroz es un eficiente abono casero Foto: Shutterstock El agua de arroz es uno de los fertilizantes naturales más usados para plantas de interior. Foto: Shutterstock Cómo prepararla Colocá 1 taza de arroz en un recipiente.

Agregá 2 tazas de agua.

Mezclá y dejá reposar 15 a 20 minutos.

Colá el arroz y guardá el agua resultante. Esa mezcla sirve como fertilizante líquido.