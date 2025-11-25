Cómo lograr que tu potus estalle de hojas verdes con este truco fácil
Un truco casero ayuda a que el potus crezca más fuerte y frondoso, ideal para quienes buscan mejorar la salud y el aspecto de su planta de interior.
El potus es una de las plantas que no puede faltar en la decoración de interiores de los amantes de la jardinería. Su capacidad para vivir con poca luz resulta que sea fácil de cuidar. Pero aún así, muchos buscan el truco perfecto para que no solo se mantenga viva, sino que se llene de hojas verdes, largas y brillantes.
Para esto, podemos usar ingredientes que tenemos en casa y no será necesario gastar dinero de más en hacer que la planta se destaque en casa.
El ingrediente casero que cambia todo
El secreto es el agua de arroz, un fertilizante natural que aporta vitaminas y minerales que el potus aprovecha rápidamente. Su uso regular ayuda a que la planta produzca más hojas, más grandes y con un color mucho más intenso.
Cómo prepararla
- Colocá 1 taza de arroz en un recipiente.
- Agregá 2 tazas de agua.
- Mezclá y dejá reposar 15 a 20 minutos.
- Colá el arroz y guardá el agua resultante.
Esa mezcla sirve como fertilizante líquido.
Cómo aplicarla al potus: recomendaciones
- Usá el agua de arroz una vez cada dos semanas.
- Aplicala directamente en la tierra, como si estuvieras regando.
- No la uses en exceso: demasiado fertilizante puede saturar la planta.
- En pocos días el potus muestra cambios visibles: brotes nuevos, hojas más firmes y un crecimiento más rápido.
Otros cuidados simples para potenciar el resultado
Además del uso de este abono casero, hay algunos cuidados básicos que ayudan a que el potus crezca aún mejor. Lo ideal es ubicar la planta en un lugar con luz indirecta, regarla únicamente cuando la tierra esté seca, rotar la maceta para que el crecimiento sea parejo y limpiar las hojas con un paño húmedo para que reciban mejor la luz. Con estos hábitos simples, la planta se mantiene sana, brillante y mucho más frondosa.