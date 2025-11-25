La IA mencionó cuál es el mejor actor de la historia y muchos no esperaban esta respuesta

ChatGPT lo escogió por su trayectoria, transformación en pantalla e influencia y recomendó algunas películas para que veas su talento.

Hay muchos actores con una carrera destacable, por eso es casi imposible elegir cuál es el mejor actor de la historia. Sin embargo, desde MDZ le preguntamos a ChatGPT qué opinaba al respecto y para sorpresa de muchos escogió un actor retirado con 3 premios Oscar y menos de 20 películas.

Se trata de Daniel Day-Lewis, el actor británico que nació en 1957 y se retiró en 2017 asegurando que la actuación ya no era lo suyo. Sin embargo el 2025 fue el año de su regreso a la pantalla con Anemone. Su carrera estuvo repleta de actuaciones espectaculares y tres de ellas lo llevaron a ganar los premios de la academia, rompiendo un récord histórico en la premiación.

day-lewis-getty La IA escogió a un ganador de 3 premios Oscar. Archivo. ¿Por qué fue elegido por la IA? La inteligencia artificial (IA) lo escogió como mejor actor porque tiene un método de inmersión total en sus papeles. Daniel pasaba meses preparando su personaje y mantenía el acento, la postura y la mentalidad incluso fuera del set. Por lo general, se aislaba y aprendía oficios relacionados a su personaje.

Sus preparaciones más inusuales fueron para la película My Left Foot que permaneció sentado en una silla de ruedas durante todo el rodaje y el personal tenía que alimentarlo. También para Ganas of the New York que entrenó con carniceros reales y aprendió técnicas de cuchillo. O en Lincoln que habló con el acento de Lincoln durante meses y pidió que lo trataran como “Sr. Presidente”.