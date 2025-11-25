Uno de los mejores generadores imágenes con IA es de Google

El lanzamiento global de Nano Banana Pro marca un salto para el ecosistema creativo impulsado por inteligencia artificial . El nuevo modelo llega como una evolución directa de Nano Banana y ofrece mayor detalle, controles avanzados y acceso a información en tiempo real gracias a Gemini 3 Pro Image, según explicó Google en su presentación del 20 de noviembre.

Google detalló que Nano Banana Pro puede producir imágenes más complejas, texto más preciso y estilos tipográficos variados . También suma funciones de acceso directo a la base de conocimientos de Google Search, lo que permite integrar datos en tiempo real —clima, deportes o información general— dentro del diseño generado. Esta integración mejora tareas como creación de tarjetas de estudio o imágenes con información actualizada, un enfoque que mezcla IA, búsqueda web y producción visual.

La nueva versión del generador de Google permite un nivel de detalle muy superior, con resultados potenciados por sistemas basados en Nano Banana.

Uno de los cambios más destacados es la posibilidad de mezclar hasta 14 imágenes diferentes manteniendo la coherencia visual, incluida la semejanza de hasta cinco personas. La empresa indicó que esta mejora apunta a profesionales que necesitan resultados más controlados y consistentes.

"El modelo da más control sobre ángulos de cámara, iluminación, profundidad de campo y correcciones de color", señaló Google durante el anuncio.

A esto se suma el salto de resolución: mientras Nano Banana se limitaba a 1024 x 1024 píxeles, la versión "Pro" permite generar imágenes en 2K y 4K, algo clave para usos editoriales, publicitarios y creativos en gran formato.

Costos, disponibilidad y nuevas herramientas del ecosistema

Nano Banana Pro

El avance tecnológico también viene acompañado de un aumento en los costos. Google explicó que Nano Banana Pro es más lento y caro que el modelo base. Generar una imagen 2K o 1080p cuesta 0,139 dólares, mientras que una en 4K llega a 0,24 dólares. En comparación, la versión anterior tenía un valor de 0,039 dólares por imagen de 1024 px.

El despliegue global ya comenzó dentro de la app Gemini, en la sección “Crear imágenes” con el modelo “Pensando”. Los usuarios gratuitos pueden probar Nano Banana Pro con cuotas limitadas antes de volver automáticamente a la versión estándar. En cambio, quienes tengan suscripciones Google AI Plus, Pro o Ultra dispondrán de mayores límites de uso.

Nano Banana Pro también está disponible en el Modo IA de la búsqueda para los suscriptores de Google AI Pro y Ultra en Estados Unidos, y llegará a NotebookLM para usuarios pagos de todo el mundo. En cada plataforma, Google mantiene la opción de alternar entre la versión rápida Nano Banana y la más avanzada Nano Banana Pro, según la complejidad del trabajo.