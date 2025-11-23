La super inteligencia llega a Gmail y Calendar: ¿estás listo?

El desarrollo de modelos como esta inteligencia implica mayor poder de cálculo y establece una nueva arquitectura para la vida diaria.

El tiempo es oro. Gemini, el agente de inteligencia artificial de Google, revoluciona la gestión de tareas. Su conexión directa con Gmail, Calendar y YouTube facilita a personas y empresas la administración de proyectos y hasta negocios sin escribir código. La rapidez con la que avanza la inteligencia artificial es impactante, incluso para especialistas. El lanzamiento de Gemini 3 escaló las clasificaciones de IA externas en solo 24 horas.

Una inteligencia audaz Gemini 3 conjuga avances notables en multimodalidad, interacción y razonamiento avanzado. Ahora, conversar con la máquina permite desarrollar software, gestionar tareas empresariales o diseñar simulaciones. No se requiere usar código tradicional. Esta nueva forma de interactuar simplifica procesos complejos.

OIP (50) Más que inteligencia artificial, deberíamos hablar de inteligencia aumentada. Archivo MDZ El acceso para crear, ejecutar y personalizar soluciones se acorta de manera histórica. Esto acerca capacidades de "superinteligencia" a cualquier persona en el ecosistema de Google. Sin embargo, los desafíos en seguridad y bioética crecen a la par del avance tecnológico.

La capacidad de las IA para diseñar armas biológicas ha impulsado iniciativas de defensa, como Red Queen Bio. Este proyecto, respaldado por entidades como OpenAI, busca escalar las defensas al ritmo de las amenazas. Encontrar el balance justo entre privacidad, vigilancia y seguridad será un tema central de la próxima década.