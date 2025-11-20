El drama español en Netflix que causa silencio y mucho dolor

Este drama de Netflix sobre el franquismo refleja toda una época y debes verlo hoy. Una promesa que nunca pudo ser cumplida.

La memoria es un deber. "El maestro que prometió el mar", es una conmovedora película de Netflix que nos transporta a una época difícil de España. Este drama relata una historia real de esperanza y represión durante el franquismo. Es una obra que remueve las emociones y genera una reflexión profunda sobre el pasado.

Este drama deja una huella Ariadna, la protagonista, se entera de que su abuelo busca los restos de su padre, desaparecido durante la Guerra Civil. Para brindarle ayuda, viaja a Burgos, donde se excava una fosa común. Ahí, Ariadna conoce el relato de Antoni Benaiges, un profesor de Tarragona. Este joven maestro fue instructor de su abuelo antes del estallido del conflicto.

netflix2 La peli transmite tantas emociones que produce un silencio total. Cuántos profesores como Antonio Benaiges, pensamos, habrían impulsado la transformación de la sociedad española. Esta entrañable película de Patricia Font adapta la novela homónima de Francesc Escribano. El guion de Albert Val relata hechos ocurridos tras la victoria del general Franco en la guerra.

Tras el triunfo, hubo una eliminación de personas con ideas contrarias. Fueron ejecutadas sin ningún miramiento ni proceso justo. El joven profesor de Mont-roig del Camp, Antoni Benaiges, un estupendo Enric Auquer, llega a Bañuelos de Bureba, Burgos, para hacerse cargo de la escuela del pueblo.

netflix3 Anteriormente, la escuela estaba a cargo de un cura bastante incompetente y de mano dura. Pocos niños asistían diariamente, lo cual Antoni se propone cambiar con su metodología. De inmediato, los alumnos le toman gran afecto. Sus métodos de aprendizaje son avanzados y originales para la época que viven.