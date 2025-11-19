El drama criminal de Stephen King que Netflix revivió

La serie criminal que te mantendrá al borde del asiento. Un drama de Stephen King en Netflix que no tiene fantasmas, solo maldad humana.

El trailer del drama criminal "Mr. Mercedes" en Netflix atrae miradas por su intensidad. La historia narra la persecución entre un psicópata que usó un auto robado para una masacre y el detective retirado que intenta atraparlo antes de un nuevo ataque. La serie es una muestra de suspenso puro.

Un drama que atrapa La serie, también conocida como "Sr. Mercedes", no es una producción reciente del servicio, sino una obra del año 2017. Netflix la ha sumado hace poco a su catálogo en ciertas regiones, siguiendo la tendencia de sumar contenido basado en Stephen King.

netflix3 El argumento central es un thriller que se apoya en una trilogía de novelas de King sobre el detective Bill Hodges. La trama se centra en un duelo psicológico muy peligroso y en una cacería intensa entre dos personajes totalmente opuestos.

netflix2 Bill Hodges, interpretado por Brendan Gleeson, es un detective de homicidios recién jubilado que pasa por una depresión. El detective se siente atormentado por su último caso sin resolver: una masacre brutal con un automóvil.