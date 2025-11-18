La película sobre la paranoia que arrasa en Netflix

Terror y sátira en esta película de Netflix que se burla de la amistad centennial. No te atreverás a verla solo.

La fiesta perfecta terminó en desastre. Esta comedia de terror afilada, Bodies, bodies, bodies, se burla con inteligencia de la generación centennial. Dirigida por Halina Reijn, la película de Netflix trata sobre secretos, puñaladas por la espalda y un encuentro social que sale muy mal. Una propuesta fresca que redefine el género slasher con gran estilo.

Una película que vale la pena La trama se desarrolla cuando un grupo de jóvenes universitarios se reúne en una remota mansión familiar. El encuentro sucede justo en medio de un huracán, lo que potencia el aislamiento total. El escenario claustrofóbico se presta para que las tensiones exploten sin control. Nadie de este grupo de amigos tiene forma de escapar al exterior.

bodies-bodies-bodies Para pasar el rato y soportar la tormenta, deciden jugar a "Bodies Bodies Bodies" (Cuerpos, cuerpos, cuerpos). El juego se asemeja a una mezcla entre la dinámica de Among Us y la Mafia tradicional. Requiere que los participantes finjan un asesinato y traten de adivinar quién es el criminal.