Netflix tiene una apasionante película de Spike Lee: cine y racismo

La película de Spike Lee que destapó al KKK: verdad y sátira en Netflix. Se trata de un éxito de este director.

Esta película de Netflix, El inflitrado del KKKlan, del aclamado director Spike Lee te sitúa en Estados Unidos, a principios de los años setenta, una época de fuerte agitación social. Ron Stallworth (John David Washington), el primer detective afroamericano en Colorado Springs, se enfrenta a una misión arriesgada para hacerse valer.

Una película que mezcla drama y denuncia social La historia comienza con Ron Stallworth lidiando con el escepticismo y la hostilidad de sus colegas blancos. El contexto de la lucha por los derechos civiles marca el ritmo de su carrera. Su puesto en el departamento de policía es el punto de partida de una hazaña.

Para demostrar su valía, Stallworth decide llevar a cabo la peligrosa misión de infiltrarse en el Ku Klux Klan. Su objetivo es exponer los planes de este notorio grupo de supremacistas blancos. Lo hace llamando por teléfono, fingiendo ser un simpatizante radical. Logra contactar el núcleo duro de la organización sin dificultad.

netflix Para las reuniones cara a cara, donde la presencia física es requerida, Ron necesita ayuda urgente. Es ahí donde entra su colega Flip Zimmerman (Adam Driver), que es de ascendencia judía. Flip atiende los encuentros en persona haciéndose pasar por el racista telefónico. La duplicidad de la identidad genera situaciones cómicas y de gran tensión.

netflix4 El doble juego se convierte en el corazón de la trama policial. Por teléfono, Ron debe mantener la fachada de fanático sin cometer errores. Flip, en persona, debe actuar con convicción entre los líderes del KKK. Esta asociación tan improbable logra obtener información crucial sobre sus planes. El riesgo de ser descubierto está siempre presente en sus movimientos.