Una película de Netflix que se quedó corta y también tuvo una serie

El misterio detrás del salto de una película al formato serie. La historia buscó altura en Netflix y regresó con otra propuesta sorprendente.

La historia de esta película de Netflix, Hasta el cielo, nació con todo. Sin embargo, se quedó corta y la serie dejó una sensación peculiar. La trama sigue a Ángel, un joven mecánico atrapado entre su vida rutinaria y una atracción inmediata hacia Estrella, una chica que marca el rumbo de todo lo que viene después. Ese encuentro desata un efecto dominó que lo lleva a ingresar en la banda de Poli, un grupo que maneja atracos y dinero sucio con una estructura marcada por tensiones y ambiciones ocultas.

Una película de mucha acción A partir de ahí, Ángel avanza sin descanso por un circuito donde cada paso abre otro dilema. Su relación con el detective Duque crea un choque constante, mientras el vínculo con Rogelio lo empuja a un mundo gobernado por reglas inciertas y decisiones arriesgadas. En medio de ese caos, la presencia de Sole suma una mezcla de atracción, presión familiar y rutas que se cruzan con resultados inesperados.

netflix3 La peli ofreció un recorrido intenso, con conflictos personales y desafíos que buscaban llevar la historia hacia un techo más alto. La falta de desarrollo en algunos puntos dejó una sensación incompleta. Eso abrió la puerta para que la trama regresara en forma de serie con la intención de ampliar el universo.