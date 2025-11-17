Netflix estrena una comedia romántica francesa perfecta para la temporada navideña que dura 120 minutos

Esta película se grabó de noche en una calle francesa conocida como la más cara del mundo. Descubre todo sobre la nueva historia de amor y negocios de la plataforma.

Netflix deja de lado las típicas historias románticas navideñas con besos bajo muérdagos y da paso a una sobre fusiones corporativas de alto riesgo que acaba con un romance de ensueño. Se trata de El encanto del champán (Champagne problems), una película donde el amor parece una variable de una página de Excel.

Netflix presenta a Sydney Price (Minka Kelly), una ejecutiva estadounidense cuya misión es comprar una marca de champán legendaria de Francia. Pero el obstáculo es un empresario francés llamado Henri Cassell, un defensor del legado de su empresa y del arte del champán.

El_encanto_del_champaan-190687925-large Netflix estrena su nueva película navideña. Netflix Minka Kelly, a quien hemos visto en dramas intensos como Euphoria o Friday Night Lights, explicó hace tiempo que quería protagonizar una comedia romántica. En esta ocasión interpreta a una mujer que adora las festividades y que lucha contra la productividad, lo que activa una reflexión sobre la cultura de vivir para trabajar.

Además, esta película también cuenta con enemigos. En este caso, Sydney deberá enfrentarse al patriarca Hugo Cassell y Roberto Salazar, que significan un obstáculo para la compra de la marca de champán. Las escenas de estos personajes brillan gracias a la magia del guión de Mark Steven Johnson.

Los detalles de esta película La película se grabó de noche, entre las 7 de la tarde y las 3 de la madrugada, y el equipo lo llamó el ballet nocturno. Se usó como locación Château de Taissy, una joya arquitectónica francesa, conocida como la calle más cara del mundo por las millones de botellas que duermen debajo del asfalto.