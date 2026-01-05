Desde el servicio de streaming confirmaron una noticia que alegró a los fanáticos.

La serie Stranger Things llegó a su final luego de una intensa última temporada que dejó impactados a sus fanáticos. En medio del furor por la producción audiovisual, desde Netflix confirmaron que se estrenará el documental.

El mismo llevará el título One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5. Esta información que lanzó la plataforma generó una enorme expectativa y estará disponible a partir del 12 de enero, es decir en tan solo una semana.

El documental de Netflix ofrece "una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo" que demandó la temporada final de la ficción creada por los hermanos Duffer. La producción busca mostrar el recorrido creativo, técnico y emocional que atravesaron los responsables de una serie que marcó a toda una generación desde su estreno en 2016.

Netflix estrenará el documental de Stranger Things Netflix confirmó el estreno del documental de Stranger Things: cuándo llega a la plataforma La dirección del documental estuvo a cargo de Martina Radwan, reconocida por su trabajo en Girls State, quien acompañó al equipo de Stranger Things durante un año completo. El material incluye testimonios del elenco principal, encabezado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Sadie Sink, así como imágenes inéditas del rodaje de la última temporada.