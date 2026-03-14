Netflix: 2 películas de estreno para ver de un tirón el fin de semana

Los estrenos de Netflix son propuestas completamente diferentes para disfrutar de un día de relax en casa.

Las novedades de la plataforma para el fin de semana.

El catálogo de Netflix se renueva con dos películas muy distintas pero que esperan recolectar millones de visualizaciones en pocas horas. Son propuestas ideales para el fin de semana porque sus tramas son diferentes y están pensadas para verlas de un solo tirón.

Con el auge de las producciones coreanas, Netflix le da la bienvenida a Un destino en Corea. La película sigue a Shenba (Priyanka Arulmohan), una joven de Tamil Nadu fascinada con la cultura asiática, que decide concretar su sueño: viajar a Corea del Sur. Sin embargo, su viaje no es lo que esperaba, pues encuentra dificultades para comunicarse y enfrenta una sensación de constante desarraigo.

un destino en corea netflix Un destino en Corea, el nuevo estreno de Netflix. Netflix El film se perfila como un drama de autodescubrimiento, algo innovador frente a las típicas producciones coreanas románticas. Allí la protagonista redefine su identidad en el país lejano a través de momentos de vulnerabilidad, actos de valentía y conexiones inesperadas.

El segundo estreno de Netflix Por otro lado, Netflix estrenará el 16 de marzo Detox de plástico, un documental que explora la posible relación entre los microplásticos y la salud humana. Este tema ha cobrado relevancia porque además de los envases de plástico o juguetes, los microplásticos se encuentran en alimentos, cosméticos y ropa.