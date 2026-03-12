Estreno español en Netflix: un drama familiar que conmueve
Una película española de estreno llega a Netflix. Drama y comedia se mezclan en una historia familiar que explora emociones y decisiones profundas.
Netflix tiene varias películas de drama que valen la pena ver. Muy pronto se suma una que combina drama y comedia que no pasará por alto en el extenso catálogo de la N roja: 53 domingos. Es una película española que estará disponible desde el 27 de marzo.
Está escrita y dirigida por Cesc Gay, un cineasta conocido por películas como Sentimental y Truman. La historia gira en torno a tres hermanos que se reúnen para hablar sobre el futuro de su padre de 86 años, que ha empezado a mostrar un comportamiento extraño y preocupante. Lo que comienza como una reunión familiar civilizada se va complicando y desata discusiones y tensiones entre ellos.
El guion de este estreno está basado en la obra de teatro homónima. La adaptación para cine busca mantener los diálogos intensos y las emociones que surgen cuando las familias se enfrentan a decisiones difíciles.
El reparto principal está formado por Carmen Machi, Javier Cámara, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez, actores destacados del cine y la televisión española. La película está rodada en España, en su mayoría en localizaciones de Madrid y en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos. La producción duró alrededor de 30 días y fue llevada a cabo por la productora Imposible Films.
Tráiler de la película que estrena Netflix
Quién es el director de la película
Cesc Gay nació en Barcelona, España, en 1967. Es un director, guionista y productor de cine español conocido por su estilo cercano y realista. Estudió cine en la Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) y comenzó su carrera en el cine a mediados de los años 90. Desde entonces ha trabajado en películas que combinan drama y comedia, explorando las relaciones humanas y los conflictos familiares.
Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Truman (2015), que recibió múltiples premios Goya, y Sentimental (2020). Gay también ha dirigido cortometrajes y proyectos teatrales adaptados al cine.