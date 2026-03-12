Estreno español en Netflix: un drama familiar que conmueve

Una película española de estreno llega a Netflix. Drama y comedia se mezclan en una historia familiar que explora emociones y decisiones profundas.

Netflix tiene varias películas de drama que valen la pena ver. Muy pronto se suma una que combina drama y comedia que no pasará por alto en el extenso catálogo de la N roja: 53 domingos. Es una película española que estará disponible desde el 27 de marzo.

Está escrita y dirigida por Cesc Gay, un cineasta conocido por películas como Sentimental y Truman. La historia gira en torno a tres hermanos que se reúnen para hablar sobre el futuro de su padre de 86 años, que ha empezado a mostrar un comportamiento extraño y preocupante. Lo que comienza como una reunión familiar civilizada se va complicando y desata discusiones y tensiones entre ellos.

El guion de este estreno está basado en la obra de teatro homónima. La adaptación para cine busca mantener los diálogos intensos y las emociones que surgen cuando las familias se enfrentan a decisiones difíciles.

El reparto principal está formado por Carmen Machi, Javier Cámara, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez, actores destacados del cine y la televisión española. La película está rodada en España, en su mayoría en localizaciones de Madrid y en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos. La producción duró alrededor de 30 días y fue llevada a cabo por la productora Imposible Films.

Tráiler de la película que estrena Netflix Embed - 53 Domingos Tráiler Oficial Netflix España Quién es el director de la película Cesc Gay nació en Barcelona, España, en 1967. Es un director, guionista y productor de cine español conocido por su estilo cercano y realista. Estudió cine en la Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) y comenzó su carrera en el cine a mediados de los años 90. Desde entonces ha trabajado en películas que combinan drama y comedia, explorando las relaciones humanas y los conflictos familiares.