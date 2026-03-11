Si te animas, la película de Netflix recomendada para ver en pareja

Una película que genera debate. Habla del precio real del éxito, de los límites de la ambición y de lo frágil que es una relación cuando el dinero llega.

Un ascenso laboral arruina un amor. Eso es "Juego Limpio", la película psicológica de Netflix protagonizada por Phoebe Dynevor y Alden Ehrenreich. Emily y Luke son una pareja recién comprometida que trabaja en el mismo fondo de inversión de alto riesgo en Nueva York. Todo va bien hasta que llega una promoción que solo uno de los dos consigue.

Por qué ver esta película en pareja Lo que empieza como apoyo mutuo se convierte en algo mucho más oscuro. La dinámica de poder entre los dos cambia y cada escena es una tensión sobre otra. Asoman la ambición, los celos y el ego hasta que la relación estalla.

netflix 2 El departamento de la pareja y la oficina del fondo financiero generan un ambiente cerrado y asfixiante que atrapa al público. Cada conversación en esos lugares se siente como una trampa.