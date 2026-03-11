El thriller policial argentino que no podés perderte en Netflix

La película argentina de suspenso "La corazonada", disponible en Netflix, sigue a una joven detective que investiga un crimen que esconde varios secretos.

El catálogo de Netflix incluye varias producciones argentinas de suspenso que lograron llegar a audiencias internacionales. Una de ellas es La corazonada, un thriller policial que combina misterio, drama e investigación criminal. La película forma parte de una saga de historias centradas en la policía Manuela “Pipa” Pelari.

La película fue dirigida por Alejandro Montiel y está basada en la novela La virgen en tus ojos de la periodista y escritora Florencia Etcheves. Además, funciona como precuela de Perdida, también inspirada en las novelas de la autora.

La historia sigue a Manuela “Pipa” Pelari, una joven policía recién egresada de la academia que comienza a trabajar en la división de homicidios. En su primer caso importante debe investigar el asesinato de una adolescente. La principal sospechosa es la mejor amiga de la víctima, lo que convierte el caso en una investigación compleja llena de secretos y contradicciones.

netflix Mientras intenta resolver el crimen, Pipa trabaja junto al inspector Francisco Juánez, un detective experimentado pero cuestionado por sus métodos. La relación entre ambos está marcada por la desconfianza y las dudas. A medida que avanzan en la investigación, aparecen nuevas pistas que ponen en duda a varios personajes y complican aún más el caso.

El papel de Pipa está interpretado por Luisana Lopilato, mientras que el inspector Juánez es interpretado por Joaquín Furriel. El elenco también incluye a Rafael Ferro, Delfina Chaves, Maite Lanata y Juan Manuel Guilera, entre otros intérpretes. Tiene una duración cercana a las dos horas y está recomendada para mayores de 16 años.