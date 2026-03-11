Misterio fuera de lo común: la nueva serie de Netflix que escaló en el Top 10

La miniserie tiene 8 capítulos de entre 27 y 30 minutos, ideal para maratonear en un día.

En una era donde las películas y series tienen tramas poco profundas, Netflix apuesta a un cambio con el estreno de Vladimir. Una serie con pocos capítulos de breve duración que mezcla un humor oscuro con erotismo psicológico para crear una experiencia íntima e incómoda en los espectadores.

“Vladimir sigue a una protagonista anónima de mediana edad (Weisz), escritora, profesora, esposa y madre. A medida que su vida se desmorona, se obsesiona con un nuevo y cautivador colega, el epónimo Vladimir (Woodall), en la pequeña universidad de artes liberales donde ha trabajado durante décadas”, relata la sinopsis.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - Vladimir (2026) - tráiler subtitulado Además de su trama basada en la atracción, otro de los aspectos más llamativos es que la protagonista carece de nombre. Acompañamos a esta mujer mientras descubre que su marido mantiene relaciones extramatrimoniales y encuentra un escape con la llegada de Vlad, sin saber cómo llamarla.

La miniserie lleva pocos días en la plataforma pero logró escalar hasta el Top 10 de lo más visto. Según la crítica esto se debe a la interpretación de Weisz, la historia de amor que se presenta y al carismático elenco que hace que los personajes sean queribles, incluso la pareja protagonista.

vladimir netflix La novedad de Netflix que es perfecta para maratonear. Netflix. Cabe destacar que la serie está basada en la novela homónima de Julia May Jonas, publicada en 2022, y se convirtió en la showrunner, guionista y productora ejecutiva de la serie.