Qué se sabe sobre la tercera temporada de En el barro

En el barro despertó gran interés en Netflix desde su estreno. La ficción está ambientada en una cárcel de mujeres y su historia sigue a un grupo de internas que intentan sobrevivir dentro del penal de La Quebrada, un lugar marcado por la violencia, las reglas propias y las disputas de poder.

Tras el estreno de la segunda temporada , muchos seguidores comenzaron a preguntarse si la serie argentina tendrá una tercera entrega. Aunque todavía no se dieron demasiados detalles oficiales, la posibilidad de nuevos episodios comenzó a mencionarse a partir del buen rendimiento que tuvo la ficción en la plataforma.

El final de la segunda temporada dejó varias tramas abiertas. Algunos personajes quedaron en situaciones muy tensas dentro de la prisión, lo que deja espacio para que la historia continúe. Este tipo de cierres suele ser una señal de que los creadores planean seguir desarrollando el relato.

La serie fue creada por Sebastián Ortega , uno de los productores más conocidos de la televisión argentina. Ortega también estuvo detrás de El marginal , que se convirtió en un fenómeno internacional. Con En el barro buscó ampliar ese universo, pero con una mirada centrada en un grupo de mujeres privadas de la libertad.

En cuanto al elenco, se espera que varias de las protagonistas regresen si se concreta una nueva temporada. Entre las actrices que forman parte de la serie se encuentran Lorena Vega y Ana Garibaldi , quienes interpretan a dos de las internas con mayor peso en la historia.

Además, distintos adelantos señalan que podrían volver personajes que no estuvieron presentes en la segunda temporada. Entre ellos se mencionan los de María Becerra y Juana Molina.

Embed - En el barro - tráiler temporada 2

Por el momento, tampoco hay una fecha confirmada para el posible estreno de la tercera temporada. En producciones de este tipo suele pasar un tiempo considerable entre una entrega y otra, ya que primero deben desarrollarse los guiones y luego comenzar el rodaje.

Mientras tanto, los seguidores de la ficción permanecen atentos a cualquier anuncio oficial. Si se confirma una tercera temporada, es probable que la historia continúe profundizando en las alianzas, conflictos y secretos que rodean a las internas del penal de La Quebrada.