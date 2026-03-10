En el barro: no creerás cómo se veía de joven Erika de Sautu Riestra, Olga en la ficción

Erika De Sautu Riestra es la actriz que se puso en la piel de Olga Giuliani en el éxito de Netflix, En el barro.

Si bien muchos hoy la conocen por interpretar a Olga Giuliani en En el barro, el spin-off de El Marginal que está en Netflix, Erika de Sautu Riestra comenzó a trabajar como actriz mucho tiempo antes. Cuenta con más de tres décadas de trayectoria en cine, televisión y teatro.

Comenzó a interesarse por la actuación a los 18 años y se formó con maestros como Lito Cruz, realizando seminarios y estudios actorales. A lo largo de su carrera participó en diversas producciones del audiovisual argentino, consolidándose como una intérprete versátil.

Antes de hacerse conocida para el gran público por la serie de Sebastián Ortega, trabajó en varias ficciones y películas. Entre sus trabajos más destacados están Sin Código, Sin hijos, Convivencia y la serie Un gallo para Esculapio, donde tuvo un papel que volvió a ponerla en el radar del público y de los productores.

En En el barro interpreta a una médica esteticista que termina en prisión acusada de mala praxis. El personaje generó gran repercusión y la llevó a ganar mayor visibilidad. En su perfil de Facebook (Antes muerta que sencilla) cuenta con más de 300 mil seguidores y recientemente enseñó un álbum, por su cumpleaños número 59, que se llevó todas las miradas. ¡Así lucía de joven!