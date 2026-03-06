En el barro: qué enfermedad enfrenta el hijo de Erika de Sautu Riestra

Erika de Sautu Riestra, actriz de En el barro, tiene un hijo que fue diagnosticado cuando era bebé con dos enfermedades neurológicas poco frecuentes.

La actriz argentina Erika de Sautu Riestra alcanzó una notable popularidad gracias a su participación en la exitosa serie de Netflix, En el barro. Por ello, no es extraño que se quiera conocer más sobre ella y su familia. En varias entrevistas habló sobre la compleja situación de salud de su hijo mayor. ¿Qué le pasó?

Fue diagnosticado cuando era bebé con dos enfermedades neurológicas poco frecuentes que afectan el desarrollo del cerebro. Su hijo, llamado Gaspar, fue diagnosticado a los pocos meses de vida con Lisencefalia. Se trata de una malformación del cerebro que se produce durante el desarrollo del feto. En esta condición, la superficie del cerebro no forma los pliegues habituales y queda más lisa de lo normal. Esto provoca graves dificultades neurológicas y retraso en el desarrollo.

Además, los médicos también detectaron que el niño padecía Síndrome de West. Esta enfermedad es un tipo poco común de epilepsia que aparece generalmente durante el primer año de vida. Se caracteriza por convulsiones repetidas y por afectar el desarrollo psicomotor del bebé.

Debido a estas condiciones, Gaspar presenta una discapacidad neurológica severa y requiere cuidados permanentes. A lo largo de los años necesitó distintos tratamientos médicos, terapias y asistencia constante. Su madre ha contado que muchas veces debió aprender a realizar tareas médicas en casa para poder atenderlo.

En el barro Erika de Sautu Riestra, actriz de En el barro, junto a su hijo. Instagram Erika de Sautu Riestra Erika de Sautu Riestra alcanzó popularidad en la serie En el barro de Netflix En distintas entrevistas, la actriz explicó que la situación cambió por completo su vida. Durante mucho tiempo se dedicó casi exclusivamente al cuidado de su hijo. Según relató, su maternidad fue muy diferente a la que había imaginado, pero también fue una experiencia que le enseñó mucho sobre la paciencia y la fortaleza.