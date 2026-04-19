Camila Peralta: del fenómeno de Suavecita a las series más populares de Netflix

“Es una historia que yo, por lo menos, no vi en ningún lado”, dice la actriz Camila Peralta al intentar explicar el fenómeno de Suavecita , el unipersonal que creció gracias al boca en boca y a una propuesta distinta que genera curiosidad en el público.

La obra, estrenada en el off en 2023, agota localidades desde entonces y hoy está en calle Corrientes. Mezcla erotismo, misterio y ciencia ficción y narra la historia de una trabajadora de un hospital público del conurbano que posee un don curativo milagroso a través del tacto.

Los espectadores tienen un rol clave en el éxito del espectáculo. “La gente que recomienda Suavecita dice: ‘andá a verla, no te voy a decir de qué trata’. Y eso genera una curiosidad mayor”, explica Peralta a MDZ. A ese misterio se suma una experiencia teatral particular: una sola actriz en la piel de múltiples personajes. “Hay una voluntad de creer y como un deseo de que me crean, que también hace que sea especial”, suma.

Y la obra marcó un punto de inflexión en su carrera. “Para mí es muy importante, es como un antes y un después, porque a partir de Suavecita se me abrió todo un mundo de reconocimientos”, señala. Esos reconocimientos llegaron de la mano de premios y nuevas oportunidades. “Se siente bien que alguien te de una validación de todo el esfuerzo que estás haciendo -indica-. Me da tranquilidad de seguir apostando a lo que quiero hacer, que es actuar”.

Incluso, el impacto de la obra abrió la puerta a otros formatos. “Ni bien estrenamos, muchas personas del mundo del cine fueron a verla y salían y me escribían: ‘che, esto tiene que ser una película o una serie’”, recuerda. Aunque el proyecto quedó en pausa, hoy vuelve a tomar fuerza: “Ahora volvemos a sentir que estamos en ese momento… me encantaría, siento que tiene mucho potencial audiovisual”.

En paralelo, la actriz atraviesa un gran presente en la pantalla chica: participó en producciones populares de Netflix como División Palermo, Envidiosa y En el barro. En la calle, admite, la gente la saluda como Solita, el personaje que interpreta en la serie de Sebastián Ortega que es un spin-off de El Marginal.

En el barro Netflix ya confirmó una tercera temporada de En el barro. Instagram @camilasicamila

¿Y qué sabe sobre la próxima temporada de este drama carcelario? “La verdad es que no sé nada… Creo que, a propósito, no nos cuentan nada porque somos boca suelta las actrices”, responde entre risas, aunque adelanta que el rodaje podría comenzar en “junio-julio más o menos”.

Detrás de ese clima oscuro que se ve en pantalla, el ambiente era muy distinto. “No se imaginan lo que nos reímos, porque es una serie tan turbia y tan terrible”, revela. “Vos después ves la escena y es como estamos sufriendo y la estamos pasando re mal, pero en realidad la estamos pasando re bien”, añade.

Con teatro, series y nuevos proyectos en marcha, Camila Peralta atraviesa un momento de plenitud. “Por suerte tuve un año bastante cargado de cosas y muy contenta”, resume. Para conocer más sobre su recorrido, su mirada sobre Suavecita y todo lo que viene, mirá la entrevista completa.

Entrevista completa con Camila Peralta

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Camila Peralta Camila Peralta en Suavecita. BORIA AUDIOVISUAL

Suavecita. Martes, a las 20:30 h, en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, Buenos Aires). Entradas en Plateanet.