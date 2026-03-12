Carolina Kopelioff: "Sin Soy Luna no sería ni la persona ni la actriz que soy hoy"

Uno de los trabajos que marcó la carrera de Carolina Kopelioff fue Soy Luna , la serie juvenil de Disney Channel que se estrenó en 2016, tuvo tres temporadas y una gran repercusión en distintos países. “Sin Soy Luna no sería ni la persona ni la actriz que soy hoy”, afirma en diálogo con MDZ.

En este 2026, y después de 10 años, se estrena una nueva entrega. “Cada día que agarro mi teléfono, tengo un mensaje, una foto o algo sobre Soy Luna. Esta temporada es un agradecimiento a toda la gente que estuvo ahí tantos años”, dice.

Y no es la única serie que estrena este año. El próximo 19 de marzo, HBO Max lanza la segunda temporada de Máxima , una serie biográfica sobre la vida de la reina Máxima de los Países Bajos. Sobre este proyecto, destaca la experiencia de rodar en Europa y el desafío que implica trabajar con hechos reales. “Siempre que uno habla y cuenta historias de personas que existen o que existieron, hay una mayor responsabilidad”, explica. También, recuerda parte del proceso: “Filmar en Holanda, España, Bélgica, en lugares espectaculares… fue mucho disfrute y también un crecimiento personal”.

En los últimos años, se sumó a proyectos de distintos géneros y formatos. Uno de los que destaca es Supernova , una serie dirigida por Ana Katz. “Para mí esa serie fue como algo distinto… un personaje protagónico también, como para un público más adulto”, indica sobre el trabajo que considera un quiebre importante en su carrera.

Además, durante la charla, habla de su participación en En el barro, la producción de Sebastián Ortega que está en Netflix y generó alboroto desde su estreno. Revela que, si bien se sumó en la segunda entrega, había enviado su casting para la primera. “Fui una espectadora de El Marginal y me gustaba bastante este tipo de series, y todo lo que hace Underground. Me parece que tienen historias muy especiales, particulares y bien contadas. Quería trabajar con ellos. Así que estoy muy contenta”, cuenta.

La televisión y las plataformas no son lo único: el teatro ocupa un lugar importante en su presente. Por un lado, este fin de semana se despide de La gaviota, el clásico de Antón Chéjov que está en el Teatro San Martín: “Un sueño cumplido, muy Disney todo lo que digo, pero de verdad, fue un re sueño cumplido”. Por el otro, continúa con funciones los lunes en Timbre 4 con Un tiro cada uno, una obra basada en casos reales de violencia de género en Argentina.

Entre tantos papeles distintos, ¿qué es lo que le interesa demostrar hoy como actriz? “La versatilidad -confiesa-. Es algo que siempre admiro de los actores y que me divierte. El verme distinta. Encontrarme y aprender de mundos diferentes”.

También, Kopelioff mira hacia atrás y piensa en aquella Carolina que recién comenzaba su camino artístico. Más allá del crecimiento profesional y la cantidad de proyectos que llegaron después de Soy Luna, admite que hay algo que todavía intenta aprender. “Le diría que disfrute más y que no se preocupe tanto”, sostiene y agrega: “Soy una persona súper autoexigente y a veces me pierdo un poco de estar presente y de disfrutar las cosas”.

Para agendar

La gaviota. Última función domingo 15 de marzo, en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530, Buenos Aires). Entradas en Complejo Teatral de Buenos Aires.

Un tiro cada uno. Lunes, a las 20:30, en Sala México de Timbre 4 (México 3554, Buenos Aires). Entradas en Alternativa teatral.