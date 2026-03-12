Lollapalooza 2026: todos los datos sobre cómo llegar y volver del festival sin morir en el intento
Con horarios extendidos y operativos especiales, la logística del Lollapalooza se transforma para recibir a miles de personas durante tres días seguidos.
Este viernes, el Hipódromo de San Isidro abre sus puertas para una nueva e imponente edición del Lollapalooza Argentina. Con un line-up de lujo que incluye a figuras de la talla de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y la revelación Chappell Roan, el festival se prepara para recibir a una multitud en una verdadera fiesta de música, arte y tendencias.
Desde las 12:30, los fanáticos podrán ingresar al predio para disfrutar de tres jornadas maratónicas que prometen marcar la agenda cultural del 2026.
Cómo llegar y volver del Lollapalooza Argentina: trenes, colectivos y horarios nocturnos
Para garantizar que la fiesta sea completa, la movilidad es la prioridad número uno. La gran noticia para los asistentes es la reapertura de la terminal de Retiro para el ramal Tigre del tren Mitre, facilitando el arribo directo a la estación San Isidro. Además, para el regreso, el servicio ferroviario funcionará con un esquema nocturno especial desde San Isidro hasta Belgrano C, extendiendo su horario desde las 23:00 hasta las 03:00.
Aquellos que prefieran el colectivo cuentan con más de diez líneas (como la 60, 168 y 203) que mantendrán recorridos reforzados durante la madrugada, aunque se recomienda paciencia ante las previsibles demoras en las avenidas Santa Fe y Centenario.
El predio cuenta con tres puntos de entrada peatonal estratégicamente ubicados: en la intersección de Av. Santa Fe y Av. Márquez; en Av. Márquez al 700 y al 900. Quienes opten por el auto particular —opción poco recomendada por los cortes viales— tienen ingresos para estacionamiento por Márquez y Fleming.
Por otro lado, el festival refuerza su compromiso con la inclusión ofreciendo un ingreso preferente para personas con discapacidad en Av. Márquez al 900, donde habrá carritos de asistencia, zonas con protección auditiva y juguetes sensoriales para garantizar una experiencia óptima para todos.
Una de las novedades más funcionales de este año son los traslados exclusivos en micro que conectan el Hipódromo con puntos neurálgicos de CABA como el Obelisco, Plaza Italia y Puente Saavedra. Este servicio requiere una compra previa online y permite un retorno organizado al finalizar cada fecha. Con una infraestructura que busca minimizar el impacto del tránsito y maximizar el disfrute, el Lollapalooza 2026 se perfila como una experiencia comunitaria inolvidable donde la única preocupación será qué escenario elegir primero.