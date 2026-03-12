Lollapalooza 2026: todos los datos sobre cómo llegar y volver del festival sin morir en el intento

Con horarios extendidos y operativos especiales, la logística del Lollapalooza se transforma para recibir a miles de personas durante tres días seguidos.

El tren Mitre operará con servicios especiales hasta las 03:00 de la mañana. / Instagram @lollapaloozaar

Este viernes, el Hipódromo de San Isidro abre sus puertas para una nueva e imponente edición del Lollapalooza Argentina. Con un line-up de lujo que incluye a figuras de la talla de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y la revelación Chappell Roan, el festival se prepara para recibir a una multitud en una verdadera fiesta de música, arte y tendencias.

horarios-lollapalooza (3) Este fin de semana se vivirá el mayor festival de música del país. Instagram @lollapaloozaar Desde las 12:30, los fanáticos podrán ingresar al predio para disfrutar de tres jornadas maratónicas que prometen marcar la agenda cultural del 2026.

Cómo llegar y volver del Lollapalooza Argentina: trenes, colectivos y horarios nocturnos Para garantizar que la fiesta sea completa, la movilidad es la prioridad número uno. La gran noticia para los asistentes es la reapertura de la terminal de Retiro para el ramal Tigre del tren Mitre, facilitando el arribo directo a la estación San Isidro. Además, para el regreso, el servicio ferroviario funcionará con un esquema nocturno especial desde San Isidro hasta Belgrano C, extendiendo su horario desde las 23:00 hasta las 03:00.

lollapalooza 2026 datos clave (1) El Hipódromo de San Isidro abre sus puertas a las 12:30 para recibir a miles de fans. Instagram @lollapaloozaar Aquellos que prefieran el colectivo cuentan con más de diez líneas (como la 60, 168 y 203) que mantendrán recorridos reforzados durante la madrugada, aunque se recomienda paciencia ante las previsibles demoras en las avenidas Santa Fe y Centenario.

El predio cuenta con tres puntos de entrada peatonal estratégicamente ubicados: en la intersección de Av. Santa Fe y Av. Márquez; en Av. Márquez al 700 y al 900. Quienes opten por el auto particular —opción poco recomendada por los cortes viales— tienen ingresos para estacionamiento por Márquez y Fleming.