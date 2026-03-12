Atención: qué sucederá con quienes tengan entradas con CUD y de cortesía para los shows de Vendimia

Este jueves se conoció qué ocurrirá con los pases de discapacidad y de cortesía para los recitales del domingo 15 de marzo.

Se supo qué pasará para las personas que tienen entradas con CUD y de cortesía para la jornada del domingo 15 de marzo.

Luego de que el Gobierno de Mendoza anunciara la cancelación de la repetición del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, este jueves se informó que, para el domingo 15 de marzo, no serán válidas las entradas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) ni las de cortesías que habían sido entregadas para la función original prevista para el domingo 8. La aclaración surge de cara a la fecha en la que se realizarán los recitales programados.

En ese sentido, se supo que únicamente serán válidas las entradas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y las de cortesía correspondientes a la jornada del martes 10, mientras que las que habían sido entregadas para la función originalmente prevista para el domingo 8 no tendrán validez.

Teatro Griego Frank Romero Day portada.jpg Solo las entradas con CUD y de cortesía correspondientes al martes 10 serán aceptadas para el ingreso a los shows. Prensa Gobierno de Mendoza Por otro lado, quienes compraron entradas para la función del martes 10 de marzo, que finalmente fue suspendida, podrán utilizar ese mismo ticket para ingresar en la nueva fecha del evento. El acceso será válido presentando la entrada física o el código QR correspondiente a la compra. También existe la posibilidad de solicitar el reintegro del dinero. Para iniciar el trámite, los compradores deberán enviar un correo electrónico a [email protected] e incluir el código de venta de la operación, que aparece debajo del QR en la entrada.

Las devoluciones se efectuarán entre el jueves 12 y el domingo 22 de marzo y se acreditarán utilizando el mismo medio de pago con el que se realizó la compra. Una vez completado el proceso, el comprobante será enviado por correo electrónico.

abel pintos (1).JPG Abel Pintos se presentará el domingo. ALF PONCE / MDZ En cuanto a quienes tenían entradas para la primera repetición del domingo 8 de marzo, fecha que fue cancelada, podrán optar por asistir al recital programado para el domingo 15 de marzo. Para hacerlo, deberán realizar previamente el canje de sus tickets en los puntos habilitados, presentando el PDF de la compra original enviado por EntradaWeb, ya que no se aceptarán las entradas físicas entregadas durante el primer canje.