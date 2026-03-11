Tras la cancelación de la repetición del Acto Central: el paso a paso para la devolución de las entradas

Las precipitaciones obligaron a la cancelación de la repetición, con una grilla llena de modificaciones. Ante los recientes cambios, se informó sobre la devolución de tickets.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ha sufrido diversos cambios en su grilla. La lluvia se convirtió en la protagonista de una última semana repleta de actividades. Primero, comenzó con la suspensión de la repetición del Acto Central, luego continuó con la reprogramación de la segunda noche de shows.

Luego de un comunicado oficial, se definió la cancelación de la repetición de la fiesta máxima, pero el show privado seguirá en pie para el domingo 15 de marzo con todos los artistas prometidos.

Devolución de entradas y otras opciones show privado domingo Ante la decisión definitiva, hay varias alternativas a optar para el uso de la entrada adquirida o su devolución:

Quienes compraron sus entradas para la repetición, podrán canjearlas en el ingreso del Frank Romero Day para el show privado del domingo, que contará con la presencia de Abel Pintos, Ángela Leiva, Maggie Cullen y Campedrinos.

Caso contrario, quienes quieran avanzar con el reintegro, podrán solicitar el total del dinero a través de los canales oficiales. En este caso, se podrá hacer mediante la ticketera oficial entradaweb, escribiendo a [email protected].