Acto Central de la Vendimia: entre el acierto de un grandes éxitos y la nave de Xuxa
Sin mayores hallazgos creativos y la estrategia de ir de lleno a lo seguro, 90 cosechas de una misma cepa apostó por lo probadamente eficaz, con un pulso sostenido y algún tropiezo cuando se alejó de su propia premisa.
Un par de años después de su debut como director del espectáculo del Acto Central, Pablo Perri, escenógrafo y docente oriundo de San Martín, volvió al mando de la propuesta que este domingo se presentó en el teatro griego Frank Romero Day; reprogramación mediante por la tormenta que azotó a la provincia este sábado. Con una puesta en escena sin mayores hallazgos creativos, pero cumplidora en su objetivo de arengar a una multitud, 90 cosechas de una misma cepa apostó de lleno por la eficacia con una suerte de grandes éxitos que celebró el nonagésimo aniversario del tradicional evento escénico de la Vendimia.
Devoto desde su niñez del Acto Central, Perri organizó siendo pequeño en el patio de su casa una réplica que convocó a casi un centenar de vecinos, y su fervor lo llevó durante varias temporadas a encabezar las largas filas para comprar la entrada del show de Vendimia; llegando a serl el mentor de la elección de la Reina de la fila. Es sabido que las credenciales de la pasión no necesariamente se traducen en logros artísticos, y si bien el responsable de 90 cosechas de una misma cepa queda a años luz de inspirados creadores como Vilma Rúpolo o Walter Neira; consigue una notoria evolución respecto a los resultados de su debut de 2024 como capitán del espectáculo del Frank Romero Day.
Tras un arranque que hizo temer lo peor, con una poco climática entrada de artistas en escena y un desabrido video que recreó el momento en que el gobernador Guillermo Cano y ministro de Industrias, Obras Públicas y Riego Frank Romero Day impulsaron por decreto en un 4 de marzo de 1936 la realización del Acto Central de la Vendimia; el texto de Silvia Moyano comenzó a cobrar alquimia al zambullir a los mencionados personajes en un viaje en el tiempo al que sumó la "Memoria" como tercer integrante. Sin ocultar su impronta didáctica, esta vuelta de tuerca de la dramaturgia de colocar la historia del clásico espectáculo en el eje del relato, resultó atractiva como vehículo de recuerdo y homenaje a hitos que van de la elección de la primera reina, al desembarco del tradicional show en el Frank Romero Day hacia 1963.
Se puede acusar a 90 cosechas de una misma cepa de ser excesivamente literal en cuanto al anclaje de lo que sucedió en el escenario y las visuales en pantalla, que navegaron entre lo prolijo y algunos desatinos de IA, pero hay que rescatar la voluntad de Pablo Perri y Silvia Moyano de priorizar la claridad y dejar a un costado la parrafada metafórica. Si bien el texto no escatimó en el desfile de un glosario de términos "vendimialísticos" que hemos escuchado hasta el hartazgo, asumió sus propias limitaciones. y en lugar de dar rienda suelta a un torrente de poesía de dudosa calaña; supo pasar a un segundo plano en beneficio del protagonismo de los cuadros musicales.
90 cosechas de una misma cepa: un Acto Central de la Vendimia que apostó por lo seguro
A un guión que atinó en no disfrazarse de pretencioso, se sumaron otros aciertos como el del atractivo diseño de vestuario a cargo de Mari Jaime; y el excelente trabajo de Paíto Figueroa como director musical de una propuesta que combinó composiciones originales y canciones populares que han sido parte de casi un siglo de Vendimia. En este terreno, el ensamble de 55 músicos bajo la batuta de Alicia Pouzo, cumplió sobradamente con la misión de repasar y refrescar los grandes éxitos del Acto Central.
En perspectiva de lo que fue su debut de 2024 con Coronados de gloria y futuro, hay en la labor de dirección de Pablo Perri un progreso en cuanto a la organización del espacio escénico y el ritmo de la puesta. Más allá del pantanoso comienzo, el espectáculo luego fluyó sin baches, apoyándose en la solvencia del batallón de bailarines y actores que una vez más le pusieron garra a la Vendimia.
Sin embargo, el mayor crujido de 90 cosechas de una misma cepa llegó en uno de los cuadros más esperados de cada Acto Central. Llamativamente, en una propuesta craneada desde lineamientos tan clásicos como ortodoxos, Perri se despachó con una bizarra aparición de la Virgen de la Carrodilla. En medio de una escena de forzado dramatismo por las consabidas inclemencias climáticas que cada año atraviesan productores y trabajadores, una estructura esférica se instaló en el centro del escenario y permaneció allí durante minutos. A mitad de camino entre el suspenso y la torpeza, el artefacto en cuestión se abrió cual nave de Xuxa, dejando al descubierto a la venerada patrona de los viñedos.
Es probable que el director y su equipo hayan sentido el imperativo de aportar alguna novedad en la puesta, pero la elección del recurso quedó a contramano de un desarrollo que claramente se apartó de cualquier riesgo para ir en pos de lo seguro. Paradójicamente, tal vez en un futuro este espectáculo de Vendimia que homenajeó a icónicos momentos en la historia del Acto Central, sea recordado por ese aparatoso momento de espiritualidad con tintes alienígenas.
90 cosechas de una misma cepa / Equipo artístico y técnico
Guión argumental: Silvia Graciela Moyano / Dirección general y puesta en escena: Pablo Mariano Perri / Dirección audiovisual: Gustavo Fabián Lenarduzzi / Directora coreográfica: Graciela Adriana Ruiz / Director actoral: Javier «Griego» Falcón / Dirección musical: Julio «Paíto» Figueroa / Responsable de idea escenográfica: María Claudina Gomensoro / Responsable de cajas lumínicas: Felipe Santiago Gerardi / Dirección técnica: Víctor Javier Carrión / Producción ejecutiva: Cristian Alejandro Arce / Jefe de traspuntes: Sergio David Ávila / Responsable y diseñador de iluminación: Sergio Alfredo Ahumada / Responsable y diseñador de sonido: Pablo Andrés Riquero / Responsable en efectos especiales: Miguel Ángel Cassella / Jefa de vestuario: María Isabel Jaime / Jefa de maquillaje: Sol Ayelén Castillo Gutiérrez / Responsable de utilería mayor y menor: Lucas Gustavo Grasso / Asistencia de dirección audiovisual: Walter Omar Sastre / Dirección coreográfica folclórico: Leandro Agustín Morales y Pablo Germán Fernández / Dirección coreográfico contemporáneo: Cristian Martín Lara / Asistencia de dirección: Silvina Vanesa Murcia / Dirección orquestal: Alicia María Pouzo / Responsable de vestuario especial: Lucas Ariel Alfonso / Responsable de diseño y manipulación de títeres: Lorena María Pereyra / Actores protagónicos: Aníbal Villa, Federico Martín, Giuliana Mattiazzo / Voces en off: Mauricio Morello, Adriana Gigena, Gabriel Granados, José Beningazza, León Federico Ocaña / Sesión de archivos históricos: Dr. Raúl Romero Day.