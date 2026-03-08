Acto Central de la Vendimia: entre el acierto de un grandes éxitos y la nave de Xuxa

Sin mayores hallazgos creativos y la estrategia de ir de lleno a lo seguro, 90 cosechas de una misma cepa apostó por lo probadamente eficaz, con un pulso sostenido y algún tropiezo cuando se alejó de su propia premisa.

Un par de años después de su debut como director del espectáculo del Acto Central, Pablo Perri, escenógrafo y docente oriundo de San Martín, volvió al mando de la propuesta que este domingo se presentó en el teatro griego Frank Romero Day; reprogramación mediante por la tormenta que azotó a la provincia este sábado. Con una puesta en escena sin mayores hallazgos creativos, pero cumplidora en su objetivo de arengar a una multitud, 90 cosechas de una misma cepa apostó de lleno por la eficacia con una suerte de grandes éxitos que celebró el nonagésimo aniversario del tradicional evento escénico de la Vendimia.

Devoto desde su niñez del Acto Central, Perri organizó siendo pequeño en el patio de su casa una réplica que convocó a casi un centenar de vecinos, y su fervor lo llevó durante varias temporadas a encabezar las largas filas para comprar la entrada del show de Vendimia; llegando a serl el mentor de la elección de la Reina de la fila. Es sabido que las credenciales de la pasión no necesariamente se traducen en logros artísticos, y si bien el responsable de 90 cosechas de una misma cepa queda a años luz de inspirados creadores como Vilma Rúpolo o Walter Neira; consigue una notoria evolución respecto a los resultados de su debut de 2024 como capitán del espectáculo del Frank Romero Day.

Te puede interesar La bandera de protesta que se escurrió en el acto central de la Vendimia

acto central fiesta nacional de la vendimia-5 90 cosechas de la misma cepa, una apuesta por un grandes éxitos de Vendimia. Maru Mena / MDZ Tras un arranque que hizo temer lo peor, con una poco climática entrada de artistas en escena y un desabrido video que recreó el momento en que el gobernador Guillermo Cano y ministro de Industrias, Obras Públicas y Riego Frank Romero Day impulsaron por decreto en un 4 de marzo de 1936 la realización del Acto Central de la Vendimia; el texto de Silvia Moyano comenzó a cobrar alquimia al zambullir a los mencionados personajes en un viaje en el tiempo al que sumó la "Memoria" como tercer integrante. Sin ocultar su impronta didáctica, esta vuelta de tuerca de la dramaturgia de colocar la historia del clásico espectáculo en el eje del relato, resultó atractiva como vehículo de recuerdo y homenaje a hitos que van de la elección de la primera reina, al desembarco del tradicional show en el Frank Romero Day hacia 1963.

Se puede acusar a 90 cosechas de una misma cepa de ser excesivamente literal en cuanto al anclaje de lo que sucedió en el escenario y las visuales en pantalla, que navegaron entre lo prolijo y algunos desatinos de IA, pero hay que rescatar la voluntad de Pablo Perri y Silvia Moyano de priorizar la claridad y dejar a un costado la parrafada metafórica. Si bien el texto no escatimó en el desfile de un glosario de términos "vendimialísticos" que hemos escuchado hasta el hartazgo, asumió sus propias limitaciones. y en lugar de dar rienda suelta a un torrente de poesía de dudosa calaña; supo pasar a un segundo plano en beneficio del protagonismo de los cuadros musicales.

90 cosechas de una misma cepa: un Acto Central de la Vendimia que apostó por lo seguro vendimia acto central espectaculo granaderos (5) Un momento de 90 cosechas de la misma cepa, el espectáculo del Acto Central de la Vendimia. Mili Lostes / MDZ A un guión que atinó en no disfrazarse de pretencioso, se sumaron otros aciertos como el del atractivo diseño de vestuario a cargo de Mari Jaime; y el excelente trabajo de Paíto Figueroa como director musical de una propuesta que combinó composiciones originales y canciones populares que han sido parte de casi un siglo de Vendimia. En este terreno, el ensamble de 55 músicos bajo la batuta de Alicia Pouzo, cumplió sobradamente con la misión de repasar y refrescar los grandes éxitos del Acto Central.