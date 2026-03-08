Fiesta de la Vendimia: drones, fuegos artificiales y nueva reina

Live Blog Post

La memoria es del surco o el viento, no del agua

Finalmente, la censura que antició MDZ se concretó. En el discurso de despedida, la reina saliente Alejandrina Funes, dijo que las reinas llevan la "memoria del viento" y en uno de los cuadros inciales vinculado al cultivo de la vid, se habló de la "memoria del surco" mientras de fondo pasaban las imágenes de agua fluyendo por cunetas y en el escenario los hombres simulaban abrir surcos.