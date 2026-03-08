Fiesta de la Vendimia: drones, fuegos artificiales y nueva reina
El Acto Central de la Fiesta de la Vendimia comenzó a las 21. Azul Antolinez es la nueva reina y todos bailan con el show de Luciano Pereyra.
Aunque una importante tormenta que se desató al mediodía amenazó con una nueva suspensión del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia, el cielo se despejó y desde la 21 mendocinos y turistas disfrutaron de "90 cosechas de una misma cepa".
El Acto Central se reprogramó del sábado para el domingo 8 de marzo. Después del espectáculo se elegirá la Reina Nacional de la Vendimia y después se presentará Luciano Pereyra, cuyo show estaba pensado para la repetición. La segunda noche se trasladó al miércoles 11 de marzo.