Historias de Vendimia: así hablan las gradas del teatro griego
El teatro griego Frank Romero Day es el escenario de la Fiesta de la Vendimia. Las voces e historias de las gradas.
Cada año el teatro griego Frank Romero Day se viste de gala para acoger la Fiesta de la Vendimia. Desde muy temprano mendocinos y turistas pueblan el lugar. MDZ recorrió las gradas para darle voz a las historias del público.
El viernes, antes de la Vía Blanca, las autoridades decidieron suspender el Acto Central por mal tiempo y reprogramarlo para hoy. El personal de mantenimiento y limpieza trabajó a contrarreloj para que todo estuviera en orden para cuando empiece el espectáculo a las 21.
Las historias de las gradas
A las 18 se abrió el ingreso para el público y desde ese momento comenzaron a llegar los primeros espectadores al teatro griego para disfrutar del "90 cosechas de una misma cepa".
Teresa y José viven Guaymallén salieron a las 16 de sus casa en San José, llegaron en colectivo hasta el Parque San Martín y después caminaron hasta el teatro griego. Tienen 76 y 77 años. Se reconocen fanáticos de la Vendimia. Cuando eran jóvenes iban con sus hijos a los cerros.
Las hinchadas se lucieron en la previa con cánticos, color y carteles.
Las reinas mandato cumplido se pusieron de acuerdo y llegaron todas vestidas de azul. Entre todas solo tienen 14 votos para elegir a su favorita.
Los carteles se fueron los protagonistas de la previa. Los promotores los dejaron en las gradas con fibrones. Un espectador hasta encontró una boina que se había extraviado.
Juan Carlos y Claudia fueron unos de los primeros en llegar. Salieron de San José a las 17. Trajeron café y sanguchitos. Su hijo y un nieto bailan en el Acto Central. Más tarde llegará una de sus hijas y trae sopas en vasos térmicos por si se pone muy frío.
También hubo espacio para los brindis en las tribunas.