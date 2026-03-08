Historias de Vendimia: así hablan las gradas del teatro griego

Cada año el teatro griego Frank Romero Day se viste de gala para acoger la Fiesta de la Vendimia . Desde muy temprano mendocinos y turistas pueblan el lugar. MDZ recorrió las gradas para darle voz a las historias del público.

El viernes, antes de la Vía Blanca, las autoridades decidieron suspender el Acto Central por mal tiempo y reprogramarlo para hoy. El personal de mantenimiento y limpieza trabajó a contrarreloj para que todo estuviera en orden para cuando empiece el espectáculo a las 21.

A las 18 se abrió el ingreso para el público y desde ese momento comenzaron a llegar los primeros espectadores al teatro griego para disfrutar del "90 cosechas de una misma cepa".

Teresa y José viven Guaymallén salieron a las 16 de sus casa en San José, llegaron en colectivo hasta el Parque San Martín y después caminaron hasta el teatro griego. Tienen 76 y 77 años. Se reconocen fanáticos de la Vendimia. Cuando eran jóvenes iban con sus hijos a los cerros.

Las hinchadas se lucieron en la previa con cánticos, color y carteles.

José y Teresa fueron unos de los primeros en llegar al teatro griego para disfrutar de la Fiesta de la Vendimia.

acto central previa (4) Mili Lostes / MDZ

Las reinas mandato cumplido se pusieron de acuerdo y llegaron todas vestidas de azul. Entre todas solo tienen 14 votos para elegir a su favorita.

Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia VOTACION EX REINAS Maru Mena/MDZ

Los carteles se fueron los protagonistas de la previa. Los promotores los dejaron en las gradas con fibrones. Un espectador hasta encontró una boina que se había extraviado.

Turistas en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia Marcos Garcia/MDZ

Juan Carlos y Claudia fueron unos de los primeros en llegar. Salieron de San José a las 17. Trajeron café y sanguchitos. Su hijo y un nieto bailan en el Acto Central. Más tarde llegará una de sus hijas y trae sopas en vasos térmicos por si se pone muy frío.

juan carlos y claudia Juan Carlos y Claudia llegaron de Guaymallén. Gabriela Sanchez /MDZ

También hubo espacio para los brindis en las tribunas.