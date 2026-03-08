La bandera de protesta que se escurrió en el acto central de la Vendimia

Una bandera de protesta se escurrió en el cierre del acto central. Al cabo de unos minutos fue retirada.

Una bandera de protesta se coló en el final del acto central de la Vendimia. Esa bandera tenía consignas en contra del proyecto minero San Jorge, que fue aprobado y se ejecutará en Uspallata.

En la previa de la Fiesta el Gobierno había ejecutado un plan "preventivo" para evitar protestas y consignas extra en el Acto Central. Pero una bandera desplegada apareció en el final de la fiesta.

Te puede interesar El impactante show de drones que deslumbró en la Vendimia

Al cabo de unos minutos fue retirada.