El récord que logró San Rafael gracias a Azul: el ranking histórico de reinas

Azul Antolinez se convirtió en Reina Nacional de la Vendimia . Representó a San Rafael y además de la alegría, ese departamento logró la cima en el ranking histórico con 10 coronas nacionales. Alcanzó en ese lugar a Guaymallén, que ya tenía 10 reinados. Godoy Cruz quedó con 9 y Las Heras con 8.

La candidata que representó a El Nihuil en la fiesta "Tierra de Sueños" celebrada el 25 de enero pasado le devolvió la corona tras 28 años. La última coronación fue en 1998 de la mano de María Cecilia Fornara. Ese año la virreina fue María de los Ángeles Escudero (Rivadavia).

Reina Nacional: Ángela Dorigo (Luján de Cuyo)

Virreina Nacional: Elida Rodríguez Lizarian (Rivadavia)

1939

Reina Nacional: Susana Justel (Las Heras)

Virreina Nacional: Josefina Chueca (San Rafael)

1940

Reina Nacional: Brígida Santini (Maipú)

Virreina Nacional: Elida Lucentini (Junín)

1941

Reina Nacional: Irene Roldán (San Rafael)

Virreina Nacional: Italia Bianchinelli (Maipú)

1942

Reina Nacional: Emilia Cobos (San Martín)

Virreina Nacional: Elena Viola (San Rafael)

1943

Reina Nacional: Olga Altamiranda (Tupungato)

Virreina Nacional: Fanny Alicia Quesada (Las Heras)

1944

Reina Nacional: Olga Varas (Junín)

Virreina Nacional: Manuela Cabrera (Guaymallén)

1945

Reina Nacional: Noemí Suárez (Maipú)

Virreina Nacional: Cleofe Quintana (San Martín)

1946

Reina Nacional: Josefina Di Pietro (Las Heras)

Virreina Nacional Lidia Rodríguez (San Rafael)

1947

Reina Nacional: Nélida Morsucci (Tunuyán)

Virreina Nacional: Mirtha Pucci (Guaymallén)

1948

Reina Nacional: Hebe Magrini (San Rafael)

Virreina Nacional: Aurora Vega (Guaymallén)

1949

Reina Nacional: Gloria Fábregas (Godoy Cruz)

Virreina Nacional: Josefina Ponce (General Alvera)

1950

Reina Nacional: Yolanda Contreras (Guaymallén)

Virreina Nacional: Olga Borcosqui (La Paz)

1951

Reina Nacional: Nélida Gutierrez (Las Heras)

Virreina Nacional: Celina Sedero (Rivadavia)

1952

Reina Nacional: Francisca Jahan (Rivadavia)

Virreina Nacional: Amalia Muñoz (Guaymallén)

1953

Reina Nacional: María Squet (Guaymallén)

Virreina Nacional: Susana Franceschini (San Carlos)

1954

Reina Nacional: Violeta Migheto (Lavalle)

Virreina Nacional: Matilde Maggione (San Rafael)

1955

Ambas permanecieron en sus cargos hasta la edición de 1957, debido a la suspensión de la Fiesta de la Vendimia 1956.

Reina Nacional: Nélida Rotti (General Alvear)

Virreina Nacional: Catalina Suagusa (San Rafael)

1957

Reina Nacional: Milena Yanzón (Las Heras)

Virreina Nacional: María Olga Martorell (Guaymallén)

1958

Reina Nacional: Nilda Eraso (San Rafael)

Virreina Nacional: Ana María Quercetti (Luján de Cuyo)

1959

Reina Nacional: Clementina Herrera (San Rafael)

Virreina Nacional: Lucía Reschadi (Rivadavia)

1960

Reina Nacional: Adelina Tello (Guaymallén)

Virreina Nacional: Siegrid Roschewitz (Luján de Cuyo)

1961

Reina Nacional: Isabel Golbano (San Rafael)

Virreina Nacional: Amanda Bosella (Lavalle)

1962

Reina Nacional: Wanna Pegorín (Luján de Cuyo)

Virreina Nacional: María Tomasa Maza (Junín)

1963

Reina Nacional: Elba Espósito (San Martín)

Virreina Nacional: Elena Fragapane (Godoy Cruz)

1964

Reina Nacional: Teresa Wachowicz (San Rafael)

Virreina Nacional: Olga Pavlov (Godoy Cruz)

1965

Reina Nacional: Norma Nassivera (Godoy Cruz)

Virreina Nacional: Josefina Parra (General Alvear)

1966

Reina Nacional: Martha Manzotti (Maipú)

Virreina Nacional: Amparo Garciandia (Santa Rosa)

1967

Reina Nacional: Mirta Acordino (Tunuyán)

Virreina Nacional: Blanca Iris Curros (Las Heras)

1968

Reina Nacional: Zinadelia Baigorria (Godoy Cruz)

Virreina Nacional: Mónica Jafella (General Alvear)

1969

Reina Nacional: Cecilia Baumbgardner (Guaymallén)

Virreina Nacional: Ana María Montoya (San Rafael)

1970

Reina Nacional: Nora Pringles (Lavalle)

Virreina Nacional: Stella Maris Santamaría (Las Heras)

1971

Reina Nacional: Isabel Espósito (San Martín)

Virreina Nacional: Haydee Esther Pastor (Las Heras)

1972

Reina Nacional: María Lourdes Ruiz (Las Heras)

Virreina Nacional: Silvia Mónica Calatayud (Maipú)

1973

Reina Nacional: Noemí Sebastianelli (Tunuyán)

Virreina Nacional: Mónica Roberts (San Rafael)

1974

Reina Nacional: Stella Maris Laborde (San Carlos)

Virreina Nacional: Mónica Beatriz Pérsico (Godoy Cruz)

1975

Reina Nacional: Teresa Ripoll (Guaymallén)

Virreina Nacional: Silvia Susan Jurin (Junín)

1976

Reina Nacional: Analía Ortiz Baeza (Godoy Cruz)

Virreina Nacional: Dolly Linares (Guaymallén)

1977

Reina Nacional: Graciela Ortega (General Alvear)

Virreina Nacional: Miriam Noli (San Rafael)

1978

Reina Nacional: Mónica Castro (Guaymallén)

Virreina Nacional: Adriana Laura Valenzini (Santa Rosa)

1979

Reina Nacional: María Elena Vallejos (Godoy Cruz)

Virreina Nacional: Graciela Testa (San Rafael)

1980

Reina Nacional: Elizabeth Martínez (Junín)

Virreina Nacional: Mirtha Elena Martínez (San Rafael)

1981

Reina Nacional: Josefina Izquierdo (San Rafael)

Virreina Nacional: Maraika Wauters (Santa Rosa)

1982

Reina Nacional: Marcela Perdigués (San Rafael)

Virreina Nacional: María Elizabeth Sánchez (Santa Rosa)

1983

Reina Nacional: Nury Nilda Aro (Rivadavia)

Virreina Nacional: Sandra Elizabeth Amprimo (San Martín)

1984

Reina Nacional: Nora Stocco (Tunuyán)

Virreina Nacional: Mónica Rosana Tous (Tupungato)

1985

Ese año, la Fiesta de la Vendimia fue suspendida por el terremoto ocurrido en el mes de febrero. Nora Stocco decidió rechazar el ofrecimiento de continuar un año más con la corona nacional ya que iba a contraer matrimonio, por eso, la Virreina 1984, Mónica Rosana Tous, fue coronada reina nacional.

Reina Nacional: Mónica Rosana Tous (Tupungato)

1986

En la Fiesta de la Vendimia 1986, se produjo un empate entre las candidatas que obtuvieron el segundo puesto. Al no lograr desempatar en un segundo intento, decidieron compartir el virreinado nacional.

Reina Nacional: Estela San Sebastián (Santa Rosa)

Virreinas Nacionales: Liliana Dorado (Malargüe) y Cecilia Ruiz (General Alvear)

1987

Reina Nacional: Sandra Martelossi (San Carlos)

Virreina Nacional: Marcela Serrano (Maipú)

1988

Reina Nacional: Marcela Gaua (Tunuyán)

Virreina Nacional: María Fernanda Álvarez (Rivadavia)

1989

Reina Nacional: Claudia Viademonte (Luján de Cuyo)

Virreina Nacional: Stella María Tello (Las Heras)

1990

Reina Nacional: Viviana Lucero (Rivadavia)

Virreina Nacional: Nora Fabiana Urcullu (Godoy Cruz)

1991

Reina Nacional: Patricia Cecconato (Malargüe)

Virreina Nacional: María Eugenia Fernández (Guaymallén)

1992

Reina Nacional: Vivana Carcereri (San Martín)

Virreina Nacional: Gabriela García Mauro (Maipú)

1993

Reina Nacional: Mariana Bosco (Guaymallén)

Virreina Nacional: María Inés Lassa (San Rafael)

1994

Reina Nacional: María de los Ángeles Massi (Godoy Cruz)

Virreina Nacional: Carolina Dalla Torre (La Paz)

1995

Reina Nacional: Andrea Parisenti (Las Heras)

Virreina Nacional: Verónica Milisevich (Malargüe)

1996

Reina Nacional: Lorena Lorca (La Paz)

Virreina Nacional: MAría Elena Quinteros (Guaymallén)

1997

Reina Nacional: Marinés Babugia (Guaymallén)

Virreina Nacional: Paola Jimena Bressan (Tunuyán)

1998

Reina Nacional: María Cecilia Fornara (San Rafael)

Virreina Nacional: María de los Ángeles Escudero (Rivadavia)

1999

Reina Nacional: María Milagros Lo Bello (San Carlos)

Virreina Nacional: Margarita Elizabeth Pizinato (Maipú)

2000

Reina Nacional: Carolina Guerrero (General Alvear)

Virreina Nacional: Jésica Gisella Acosta (Maipú)

2001

Reina Nacional: Jessica Tolin (Maipú)

Virreina Nacional: Soledad Michelotti (Godoy Cruz)

2002

Reina Nacional: María Noelia Blanco (Tupungato)

Virreina Nacional: María Fernanda Belderrein (Godoy Cruz)

2003

Reina Nacional: Anabel Molina (Godoy Cruz)

Virreina Nacional: María Celesta Mulc (Guyamallén)

2004

Reina Nacional: Dana Otero (Rivadavia)

Virreina Nacional: Verónica Alejandra Mastihuba (Luján de Cuyo)

2005

Reina Nacional: Nuri Donnantuoni (San Carlos)

Virreina Nacional: Gisela Campos (Maipú)

2006

Reina Nacional: Andera Soledad Reina (Maipú)

Virreina Nacional: Eliana Isabel Bertani (Guaymallén)

2007

Reina Nacional: María Paula García (Guaymallén)

Virreina Nacional: Sabrina Álvarez (Luján de Cuyo)

2008

Reina Nacional: Florencia Moreno Tous (Tupungato)

Virreina Nacional: Julieta Navarro (Las Heras)

2009

Reina Nacional: Candela Carrasco (San Martín)

Virreina Nacional: Nadia Estefanía de Longo (Godoy Cruz)

2010

Reina Nacional: María Flor Destéfanis (Santa Rosa)

Virreina Nacional: Tamara Gisel Otero (Junín)

2011

Reina Nacional: Gabriela Koltes (Godoy Cruz)

Virreina Nacional: Florencia Moralla (Guaymallén)

2012

Reina Nacional: Wanda Kaliciñski (Las Heras)

Virreina Nacional: Evelyn Minet (San Martín)

2013

Reina Nacional: Candela Berbel (Malargüe)

Virreina Nacional: Nadia Romina González (General Alvear)

2014

Reina Nacional: Sofía Haudet (Guaymallén)

Virreina Nacional: María Agustina Cano (Tupungato)

2015

Reina Nacional: Rocío Tonini Valdivia (Junín)

Virreina Nacional: Camila Morales (Lavalle)

2016

Reina Nacional: Giuliana Lucoski (Luján de Cuyo)

Virreina Nacional: Rocío Silene Fuste (Lavalle)

2017

Reina Nacional: Victoria Colovatti (Maipú)

Virreina Nacional: Romina Méndez (San Carlos)

2018

Reina Nacional: Julieta Largos (Rivadavia)

Virreina Nacional: María José Di Marco (Tupungato)

2019

Reina Nacional: María Laura Micames (San Carlos)

Virreina Nacional: Luz Martina Mercol (Lavalle)

2020

Debido a la pandemia de coronavirus que obligó a realizar la Fiesta de la Vendimia del año siguiente en forma virtual, no hubo elección de reinas en 2021 y se tomó la decisión que Mayra Tous y María Eugenia Serrani se mantuvieran como Reina Nacional y Virreina Nacional, respectivamente.

Reina Nacional: Mayra Tous (Tupungato)

Virreina Nacional: María Eugenia Serrani (Tunuyán)

2022

Reina Nacional: Natasha Sánchez (Santa Rosa)

Virreina Nacional: Giuliana Pilot (Maipú)

2023

Reina Nacional: Ana Laura Verde (La Paz)

Virreina Nacional: Gemina Navarro (Tupungato)

2024

Reina Nacional: Agostina Saua Carrión (Ciudad)

Virreina Nacional: Rocío Neila (San Carlos)

2025