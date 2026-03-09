El récord que logró San Rafael gracias a Azul: el ranking histórico de reinas
Con Azul Antolinez, San Rafael llegó a la cima, junto con Guaymallén. El ranking actualizado.
Azul Antolinez se convirtió en Reina Nacional de la Vendimia. Representó a San Rafael y además de la alegría, ese departamento logró la cima en el ranking histórico con 10 coronas nacionales. Alcanzó en ese lugar a Guaymallén, que ya tenía 10 reinados. Godoy Cruz quedó con 9 y Las Heras con 8.
La candidata que representó a El Nihuil en la fiesta "Tierra de Sueños" celebrada el 25 de enero pasado le devolvió la corona tras 28 años. La última coronación fue en 1998 de la mano de María Cecilia Fornara. Ese año la virreina fue María de los Ángeles Escudero (Rivadavia).
El ranking completo
- 1° Guaymallén y San Rafael— 10 reinas
- 2° Godoy Cruz — 9 reinas
- 3° Las Heras — 8 reinas
- 4° Maipú — 6 reinas
- 5° San Martín — 5 reinas
- 5° Tunuyán — 5 reinas
- 5° Rivadavia — 5 reinas
- 5° San Carlos — 5 reinas
- 5° Tupungato — 5 reinas
- 6° Junín — 4 reinas
- 6° Luján de Cuyo — 4 reinas
- 7° Santa Rosa — 3 reinas
- 7° General Alvear — 3 reinas
- 8° Lavalle — 2 reinas
- 8° Malargüe — 2 reinas
- 8° La Paz — 2 reinas
- 9° Ciudad de Mendoza (Capital) — 1 reina
Mirá el video con todas las reinas
El listado de Reina y Virreina Nacional año por año
1936
- Reina Nacional: Delia Larrive Escudero (Godoy Cruz).
1937
- Reina Nacional: Elia Rico (Junín)
1938
- Reina Nacional: Ángela Dorigo (Luján de Cuyo)
- Virreina Nacional: Elida Rodríguez Lizarian (Rivadavia)
1939
- Reina Nacional: Susana Justel (Las Heras)
- Virreina Nacional: Josefina Chueca (San Rafael)
1940
- Reina Nacional: Brígida Santini (Maipú)
- Virreina Nacional: Elida Lucentini (Junín)
1941
- Reina Nacional: Irene Roldán (San Rafael)
- Virreina Nacional: Italia Bianchinelli (Maipú)
1942
- Reina Nacional: Emilia Cobos (San Martín)
- Virreina Nacional: Elena Viola (San Rafael)
1943
- Reina Nacional: Olga Altamiranda (Tupungato)
- Virreina Nacional: Fanny Alicia Quesada (Las Heras)
1944
- Reina Nacional: Olga Varas (Junín)
- Virreina Nacional: Manuela Cabrera (Guaymallén)
1945
- Reina Nacional: Noemí Suárez (Maipú)
- Virreina Nacional: Cleofe Quintana (San Martín)
1946
- Reina Nacional: Josefina Di Pietro (Las Heras)
- Virreina Nacional Lidia Rodríguez (San Rafael)
1947
- Reina Nacional: Nélida Morsucci (Tunuyán)
- Virreina Nacional: Mirtha Pucci (Guaymallén)
1948
- Reina Nacional: Hebe Magrini (San Rafael)
- Virreina Nacional: Aurora Vega (Guaymallén)
1949
- Reina Nacional: Gloria Fábregas (Godoy Cruz)
- Virreina Nacional: Josefina Ponce (General Alvera)
1950
- Reina Nacional: Yolanda Contreras (Guaymallén)
- Virreina Nacional: Olga Borcosqui (La Paz)
1951
- Reina Nacional: Nélida Gutierrez (Las Heras)
- Virreina Nacional: Celina Sedero (Rivadavia)
1952
- Reina Nacional: Francisca Jahan (Rivadavia)
- Virreina Nacional: Amalia Muñoz (Guaymallén)
1953
- Reina Nacional: María Squet (Guaymallén)
- Virreina Nacional: Susana Franceschini (San Carlos)
1954
- Reina Nacional: Violeta Migheto (Lavalle)
- Virreina Nacional: Matilde Maggione (San Rafael)
1955
Ambas permanecieron en sus cargos hasta la edición de 1957, debido a la suspensión de la Fiesta de la Vendimia 1956.
- Reina Nacional: Nélida Rotti (General Alvear)
- Virreina Nacional: Catalina Suagusa (San Rafael)
1957
- Reina Nacional: Milena Yanzón (Las Heras)
- Virreina Nacional: María Olga Martorell (Guaymallén)
1958
- Reina Nacional: Nilda Eraso (San Rafael)
- Virreina Nacional: Ana María Quercetti (Luján de Cuyo)
1959
- Reina Nacional: Clementina Herrera (San Rafael)
- Virreina Nacional: Lucía Reschadi (Rivadavia)
1960
- Reina Nacional: Adelina Tello (Guaymallén)
- Virreina Nacional: Siegrid Roschewitz (Luján de Cuyo)
1961
- Reina Nacional: Isabel Golbano (San Rafael)
- Virreina Nacional: Amanda Bosella (Lavalle)
1962
- Reina Nacional: Wanna Pegorín (Luján de Cuyo)
- Virreina Nacional: María Tomasa Maza (Junín)
1963
- Reina Nacional: Elba Espósito (San Martín)
- Virreina Nacional: Elena Fragapane (Godoy Cruz)
1964
- Reina Nacional: Teresa Wachowicz (San Rafael)
- Virreina Nacional: Olga Pavlov (Godoy Cruz)
1965
- Reina Nacional: Norma Nassivera (Godoy Cruz)
- Virreina Nacional: Josefina Parra (General Alvear)
1966
- Reina Nacional: Martha Manzotti (Maipú)
- Virreina Nacional: Amparo Garciandia (Santa Rosa)
1967
- Reina Nacional: Mirta Acordino (Tunuyán)
- Virreina Nacional: Blanca Iris Curros (Las Heras)
1968
- Reina Nacional: Zinadelia Baigorria (Godoy Cruz)
- Virreina Nacional: Mónica Jafella (General Alvear)
1969
- Reina Nacional: Cecilia Baumbgardner (Guaymallén)
- Virreina Nacional: Ana María Montoya (San Rafael)
1970
- Reina Nacional: Nora Pringles (Lavalle)
- Virreina Nacional: Stella Maris Santamaría (Las Heras)
1971
- Reina Nacional: Isabel Espósito (San Martín)
- Virreina Nacional: Haydee Esther Pastor (Las Heras)
1972
- Reina Nacional: María Lourdes Ruiz (Las Heras)
- Virreina Nacional: Silvia Mónica Calatayud (Maipú)
1973
- Reina Nacional: Noemí Sebastianelli (Tunuyán)
- Virreina Nacional: Mónica Roberts (San Rafael)
1974
- Reina Nacional: Stella Maris Laborde (San Carlos)
- Virreina Nacional: Mónica Beatriz Pérsico (Godoy Cruz)
1975
- Reina Nacional: Teresa Ripoll (Guaymallén)
- Virreina Nacional: Silvia Susan Jurin (Junín)
1976
- Reina Nacional: Analía Ortiz Baeza (Godoy Cruz)
- Virreina Nacional: Dolly Linares (Guaymallén)
1977
- Reina Nacional: Graciela Ortega (General Alvear)
- Virreina Nacional: Miriam Noli (San Rafael)
1978
- Reina Nacional: Mónica Castro (Guaymallén)
- Virreina Nacional: Adriana Laura Valenzini (Santa Rosa)
1979
- Reina Nacional: María Elena Vallejos (Godoy Cruz)
- Virreina Nacional: Graciela Testa (San Rafael)
1980
- Reina Nacional: Elizabeth Martínez (Junín)
- Virreina Nacional: Mirtha Elena Martínez (San Rafael)
1981
- Reina Nacional: Josefina Izquierdo (San Rafael)
- Virreina Nacional: Maraika Wauters (Santa Rosa)
1982
- Reina Nacional: Marcela Perdigués (San Rafael)
- Virreina Nacional: María Elizabeth Sánchez (Santa Rosa)
1983
- Reina Nacional: Nury Nilda Aro (Rivadavia)
- Virreina Nacional: Sandra Elizabeth Amprimo (San Martín)
1984
- Reina Nacional: Nora Stocco (Tunuyán)
- Virreina Nacional: Mónica Rosana Tous (Tupungato)
1985
Ese año, la Fiesta de la Vendimia fue suspendida por el terremoto ocurrido en el mes de febrero. Nora Stocco decidió rechazar el ofrecimiento de continuar un año más con la corona nacional ya que iba a contraer matrimonio, por eso, la Virreina 1984, Mónica Rosana Tous, fue coronada reina nacional.
- Reina Nacional: Mónica Rosana Tous (Tupungato)
1986
En la Fiesta de la Vendimia 1986, se produjo un empate entre las candidatas que obtuvieron el segundo puesto. Al no lograr desempatar en un segundo intento, decidieron compartir el virreinado nacional.
- Reina Nacional: Estela San Sebastián (Santa Rosa)
- Virreinas Nacionales: Liliana Dorado (Malargüe) y Cecilia Ruiz (General Alvear)
1987
- Reina Nacional: Sandra Martelossi (San Carlos)
- Virreina Nacional: Marcela Serrano (Maipú)
1988
- Reina Nacional: Marcela Gaua (Tunuyán)
- Virreina Nacional: María Fernanda Álvarez (Rivadavia)
1989
- Reina Nacional: Claudia Viademonte (Luján de Cuyo)
- Virreina Nacional: Stella María Tello (Las Heras)
1990
- Reina Nacional: Viviana Lucero (Rivadavia)
- Virreina Nacional: Nora Fabiana Urcullu (Godoy Cruz)
1991
- Reina Nacional: Patricia Cecconato (Malargüe)
- Virreina Nacional: María Eugenia Fernández (Guaymallén)
1992
- Reina Nacional: Vivana Carcereri (San Martín)
- Virreina Nacional: Gabriela García Mauro (Maipú)
1993
- Reina Nacional: Mariana Bosco (Guaymallén)
- Virreina Nacional: María Inés Lassa (San Rafael)
1994
- Reina Nacional: María de los Ángeles Massi (Godoy Cruz)
- Virreina Nacional: Carolina Dalla Torre (La Paz)
1995
- Reina Nacional: Andrea Parisenti (Las Heras)
- Virreina Nacional: Verónica Milisevich (Malargüe)
1996
- Reina Nacional: Lorena Lorca (La Paz)
- Virreina Nacional: MAría Elena Quinteros (Guaymallén)
1997
- Reina Nacional: Marinés Babugia (Guaymallén)
- Virreina Nacional: Paola Jimena Bressan (Tunuyán)
1998
- Reina Nacional: María Cecilia Fornara (San Rafael)
- Virreina Nacional: María de los Ángeles Escudero (Rivadavia)
1999
- Reina Nacional: María Milagros Lo Bello (San Carlos)
- Virreina Nacional: Margarita Elizabeth Pizinato (Maipú)
2000
- Reina Nacional: Carolina Guerrero (General Alvear)
- Virreina Nacional: Jésica Gisella Acosta (Maipú)
2001
- Reina Nacional: Jessica Tolin (Maipú)
- Virreina Nacional: Soledad Michelotti (Godoy Cruz)
2002
- Reina Nacional: María Noelia Blanco (Tupungato)
- Virreina Nacional: María Fernanda Belderrein (Godoy Cruz)
2003
- Reina Nacional: Anabel Molina (Godoy Cruz)
- Virreina Nacional: María Celesta Mulc (Guyamallén)
2004
- Reina Nacional: Dana Otero (Rivadavia)
- Virreina Nacional: Verónica Alejandra Mastihuba (Luján de Cuyo)
2005
- Reina Nacional: Nuri Donnantuoni (San Carlos)
- Virreina Nacional: Gisela Campos (Maipú)
2006
- Reina Nacional: Andera Soledad Reina (Maipú)
- Virreina Nacional: Eliana Isabel Bertani (Guaymallén)
2007
- Reina Nacional: María Paula García (Guaymallén)
- Virreina Nacional: Sabrina Álvarez (Luján de Cuyo)
2008
- Reina Nacional: Florencia Moreno Tous (Tupungato)
- Virreina Nacional: Julieta Navarro (Las Heras)
2009
- Reina Nacional: Candela Carrasco (San Martín)
- Virreina Nacional: Nadia Estefanía de Longo (Godoy Cruz)
2010
- Reina Nacional: María Flor Destéfanis (Santa Rosa)
- Virreina Nacional: Tamara Gisel Otero (Junín)
2011
- Reina Nacional: Gabriela Koltes (Godoy Cruz)
- Virreina Nacional: Florencia Moralla (Guaymallén)
2012
- Reina Nacional: Wanda Kaliciñski (Las Heras)
- Virreina Nacional: Evelyn Minet (San Martín)
2013
- Reina Nacional: Candela Berbel (Malargüe)
- Virreina Nacional: Nadia Romina González (General Alvear)
2014
- Reina Nacional: Sofía Haudet (Guaymallén)
- Virreina Nacional: María Agustina Cano (Tupungato)
2015
- Reina Nacional: Rocío Tonini Valdivia (Junín)
- Virreina Nacional: Camila Morales (Lavalle)
2016
- Reina Nacional: Giuliana Lucoski (Luján de Cuyo)
- Virreina Nacional: Rocío Silene Fuste (Lavalle)
2017
- Reina Nacional: Victoria Colovatti (Maipú)
- Virreina Nacional: Romina Méndez (San Carlos)
2018
- Reina Nacional: Julieta Largos (Rivadavia)
- Virreina Nacional: María José Di Marco (Tupungato)
2019
- Reina Nacional: María Laura Micames (San Carlos)
- Virreina Nacional: Luz Martina Mercol (Lavalle)
2020
Debido a la pandemia de coronavirus que obligó a realizar la Fiesta de la Vendimia del año siguiente en forma virtual, no hubo elección de reinas en 2021 y se tomó la decisión que Mayra Tous y María Eugenia Serrani se mantuvieran como Reina Nacional y Virreina Nacional, respectivamente.
- Reina Nacional: Mayra Tous (Tupungato)
- Virreina Nacional: María Eugenia Serrani (Tunuyán)
2022
- Reina Nacional: Natasha Sánchez (Santa Rosa)
- Virreina Nacional: Giuliana Pilot (Maipú)
2023
- Reina Nacional: Ana Laura Verde (La Paz)
- Virreina Nacional: Gemina Navarro (Tupungato)
2024
- Reina Nacional: Agostina Saua Carrión (Ciudad)
- Virreina Nacional: Rocío Neila (San Carlos)
2025
- Reina Nacional: Alejandrina Funes Napoletano (Las Heras)
- Virreina Nacional: Sofía Perfumo (General Alvear)