Anunciaron la cancelación de la repetición del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Las autoridades comunicaron que finalmente la repetición queda cancelada y revelaron los motivos.

El Gobierno de la provincia de Mendoza comunicó que finalmente la repetición del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia no se llevará adelante y fue cancelada de forma definitiva.

Este miércoles por la mañana habían comunicado desde la Subsecretaría de Cultura que la repetición se iba a llevar a cabo el próximo domingo 15 de marzo. Lo cierto es que tras la decisión "90 Cosechas de una misma Cepa" no tendrá su segunda noche.

Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia PUBLICO 90 cosechas de una misma cepa, el espectáculo del Acto Central de la Vendimia. Marcos Garcia/MDZ Los motivos de la cancelación de la repetición del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia Sustentabilidad Presupuestaria: La extensión del montaje y la logística técnica, seguridad, seguros y servicios, representa un costo operativo de millones de pesos diarios que resulta inviable continuar financiando tras el cumplimiento del Acto Central.

La extensión del montaje y la logística técnica, seguridad, seguros y servicios, representa un costo operativo de millones de pesos diarios que resulta inviable continuar financiando tras el cumplimiento del Acto Central. Seguridad Pública y Saturación de Accesos: Se detectó un problema logístico de difícil resolución ante la superposición de la Vendimia y el recital programado, debido al cruce de públicos con tickets diferenciados en un mismo espacio.

Se detectó un problema logístico de difícil resolución ante la superposición de la Vendimia y el recital programado, debido al cruce de públicos con tickets diferenciados en un mismo espacio. Compromisos Logísticos: Gran parte de los proveedores de la estructura vendimial ya tenían comprometida su participación y equipamiento en otras locaciones y eventos.

Gran parte de los proveedores de la estructura vendimial ya tenían comprometida su participación y equipamiento en otras locaciones y eventos. Normalización de Servicios: Se hace necesaria la liberación inmediata de los equipos de Seguridad, Salud y Defensa Civil para que retomen sus funciones habituales en el resto del territorio provincial. Qué pasará con las entradas Las personas que adquirieron entradas para la repetición del Acto Central tienen dos alternativas tras la cancelación:

1. Ingreso al show privado del domingo: Las personas que compraron su ticket para la repetición podrán avanzar con el canje para asistir al recital de Abel Pintos, Ángela Leiva. Maggie Cullen y Campedrinos.