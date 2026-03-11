Tras los dichos racistas hacia una participante, Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano: el tenso momento

Tras una serie de comentarios discriminatorios contra su compañera Mavinga, la producción del reality tomó la decisión más drástica: los detalles.

Gran Hermano, Generación Dorada tuvo su primera expulsión y no fue por las mejores causas. En las últimas horas, la presentadora paraguaya Carmiña Masi fue tendencia en los diversos medios, portales y redes tras cruzar una línea imperdonable: lanzó crueles comentarios racistas contra Mavinga, lo que derivó en su expulsión fulminante de la competencia.

El origen del repudio y la indignación generalizada Piden la expulsión de una participante de Gran Hermano por comentarios racistas: el video La polémica estalló cuando Mavinga, nacida en la República Democrática del Congo y radicada hace 23 años en La Plata, se encontraba bailando en el patio. Mientras la observaba, Carmiña, en un diálogo cómplice con Emmanuel Di Gioia y Danelik Galazan, lanzó frases nefastas: "Parece que recién la compraron y quiere hacer el show. Acaba de bajarse el barco. El monito del barco...". Lejos de frenar, remató diciendo que "lo único que puede hacer es mover el cul*".

Como era de esperarse, el repudio fue total. El entorno de Mavinga no se quedó de brazos cruzados y emitió un contundente comunicado exigiendo su salida. “Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo", sentenciaron sus familiares, remarcando que este tipo de expresiones deshumanizan y no pueden ser naturalizadas en la televisión.

La expulsión y un pedido de disculpas Embed - Tras dichos racistas, Carmiña fue expulsada de Gran Hermano Generación Dorada: el tenso momento La respuesta de Gran Hermano no se hizo esperar y fue categórica. Sin rodeos ni nominaciones de por medio, la voz del dueño de la casa irrumpió en el living: "Estás expulsada de mi casa. Te repito, debes abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante".

En medio del shock generalizado y la directiva de que sus pertenencias le serían entregadas afuera, Carmiña frenó su marcha hacia la salida para acercarse a Mavinga, en un intento desesperado por justificarse frente a las cámaras y sus compañeros.