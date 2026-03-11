Tras los dichos racistas hacia una participante, Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano: el tenso momento
Tras una serie de comentarios discriminatorios contra su compañera Mavinga, la producción del reality tomó la decisión más drástica: los detalles.
Gran Hermano, Generación Dorada tuvo su primera expulsión y no fue por las mejores causas. En las últimas horas, la presentadora paraguaya Carmiña Masi fue tendencia en los diversos medios, portales y redes tras cruzar una línea imperdonable: lanzó crueles comentarios racistas contra Mavinga, lo que derivó en su expulsión fulminante de la competencia.
El origen del repudio y la indignación generalizada
La polémica estalló cuando Mavinga, nacida en la República Democrática del Congo y radicada hace 23 años en La Plata, se encontraba bailando en el patio. Mientras la observaba, Carmiña, en un diálogo cómplice con Emmanuel Di Gioia y Danelik Galazan, lanzó frases nefastas: "Parece que recién la compraron y quiere hacer el show. Acaba de bajarse el barco. El monito del barco...". Lejos de frenar, remató diciendo que "lo único que puede hacer es mover el cul*".
Como era de esperarse, el repudio fue total. El entorno de Mavinga no se quedó de brazos cruzados y emitió un contundente comunicado exigiendo su salida. “Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo", sentenciaron sus familiares, remarcando que este tipo de expresiones deshumanizan y no pueden ser naturalizadas en la televisión.
La expulsión y un pedido de disculpas
La respuesta de Gran Hermano no se hizo esperar y fue categórica. Sin rodeos ni nominaciones de por medio, la voz del dueño de la casa irrumpió en el living: "Estás expulsada de mi casa. Te repito, debes abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante".
En medio del shock generalizado y la directiva de que sus pertenencias le serían entregadas afuera, Carmiña frenó su marcha hacia la salida para acercarse a Mavinga, en un intento desesperado por justificarse frente a las cámaras y sus compañeros.
"Ya jugamos mil veces, hice contigo ese chiste que no se hace, que es un chiste de muy mal gusto (...) Al toque que dije eso, me di cuenta que estaba mal y dije 'borrá eso, borrá eso'", intentó excusarse la conductora frente a su compañera, minimizando el hecho a una supuesta broma interna.
Sabiendo que su suerte ya estaba echada y reconociendo que "son las reglas del juego", cerró su breve paso por el reality reconociendo su error de manera particular: "Sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocona. Te pido disculpas y le pido disculpas a toda la gente, obviamente de color, porque no es un chiste para hacer acá ni en ningún lado".