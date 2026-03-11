Jonatan Viale apuntó contra Manuel Adorni por llevar a la esposa en el avión presidencial: "Casta"

El periodista opinó sin filtro sobre la polémica que lo tiene al jefe de Gabinete como principal protagonista y lo fulminó.

Manuel Adorni es tema principal en los diferentes programas de noticias y portales luego de que salió a la luz que en el avión presidencial también viajó su esposa. Esto despertó críticas de todo tipo y Jonatan Viale no dudó en hablar sobre el tema.

El conductor compartió un duro análisis en su programa de radio y fue tajante: "La pregunta es... Si estás combatiendo a la casta, ¿para qué carajo hacés cosas de casta? Subir a tu esposa al avión presidencial para llevarla a Nueva York es una típica cosa de casta".

"Simplemente porque el avión presidencial no es un taxi, un Uber y no es para familiares, fin. Con esto tenemos que ser coherentes porque durante el gobierno de Alberto Fernández criticamos el vuelo a Roma con 60 funcionarios, con Fabiola, con Cafiero, con Julián Domínguez y las chicas de ceremonial", siguió expresando.

En otra parte, dejó en claro que "ahora también criticamos que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suba a la esposa al avión presidencial. Hay que ser y parecer, muchachos, porque el avión presidencial no es para turismo, no es para negocios familiares".