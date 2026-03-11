Jonatan Viale apuntó contra Manuel Adorni por llevar a la esposa en el avión presidencial: "Casta"
El periodista opinó sin filtro sobre la polémica que lo tiene al jefe de Gabinete como principal protagonista y lo fulminó.
Manuel Adorni es tema principal en los diferentes programas de noticias y portales luego de que salió a la luz que en el avión presidencial también viajó su esposa. Esto despertó críticas de todo tipo y Jonatan Viale no dudó en hablar sobre el tema.
El conductor compartió un duro análisis en su programa de radio y fue tajante: "La pregunta es... Si estás combatiendo a la casta, ¿para qué carajo hacés cosas de casta? Subir a tu esposa al avión presidencial para llevarla a Nueva York es una típica cosa de casta".
"Simplemente porque el avión presidencial no es un taxi, un Uber y no es para familiares, fin. Con esto tenemos que ser coherentes porque durante el gobierno de Alberto Fernández criticamos el vuelo a Roma con 60 funcionarios, con Fabiola, con Cafiero, con Julián Domínguez y las chicas de ceremonial", siguió expresando.
Jonatan Viale apuntó contra Manuel Adorni
En otra parte, dejó en claro que "ahora también criticamos que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suba a la esposa al avión presidencial. Hay que ser y parecer, muchachos, porque el avión presidencial no es para turismo, no es para negocios familiares".
"No hagan lo mismo que criticaban con total razón, no confundan lo público con lo privado. No se apropien de los bienes del Estado para uso particular, porque si no, estarán cayendo en las típicas conductas o manías de los políticos profesionales que tanto dicen detestar, pero al final se terminan pareciendo mucho", subrayó el conductor en Radio Rivadavia.