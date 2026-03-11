Morena Rial rompió el silencio tras recibir prisión domiciliaria y confesó que quiere comenzar a estudiar

Morena habló por primera vez tras salir de la cárcel de Magdalena luego de que la Justicia le concedió el arresto domiciliario.

Morena Rial finalmente dejó atrás la cárcel de mujeres de Magdalena luego de que la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria. En la mañana del miércoles, personal policial la trasladó a tribunales y luego a la casa de Rocío, su hermana.

"Rocío Rial es quien da la garantía de que va a estar con ella", contó la Fernanda Iglesias en Puro Show. Morena Rial tendrá que cumplir obligaciones de la Justicia, como presentarse en el patronato de liberados.

Finalmente, la hija del conductor decidió romper el silencio por primera vez en A la Tarde (América TV): "Estoy con mi hijo, que está justo durmiendo la siesta, pero estoy muy contenta por todo lo que lograron mis abogados".

Morena Rial rompió el silencio desde el departamento donde cumple prisión domiciliaria Morena Rial rompió el silencio tras recibir prisión domiciliaria y confesó el nuevo paso que quiere dar Respecto a los meses en los que estuvo presa, Morena destacó que la pasó bien, pero que "no deja de ser un encierro, no deja de ser una cárcel, pero en ningún momento me faltaron el respeto y estuvo todo bien".