Morena Rial fue beneficiada con la prisión domiciliaria: la foto que muestra su fuerte reacción

La hija del reconocido conductor recibió el beneficio de continuar el proceso en su casa. Acusada de integrar una banda dedicada a robos, la joven espera la elevación a juicio oral solicitada por la fiscalía.

Desde que Morena Rial quedó envuelta en una de las causas judiciales más complejas de su vida, podría decirse que la tranquilidad quedó al costado para el entorno del conductor Jorge Rial. En las últimas horas, la justicia le otorgó la prisión domiciliaria luego de su paso por el penal de Magdalena.

La hija del periodista se encontraba tras las rejas acusada de integrar una banda dedicada a cometer diversos robos en la zona oeste y norte del conurbano bonaerense. Sin embargo, fuentes del caso confirmaron que la influencer de 26 años fue beneficiada con el arresto en su domicilio, una noticia que llega tras meses de alta exposición y detalles escabrosos sobre los supuestos ilícitos.

Los cargos que enfrenta portada morena rial La hija de Jorge Rial está detenida hace seis meses. Foto: captura de pantalla América TV La causa que lidera el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, es contundente. La investigación señala a Morena Rial y a Alan Martínez Fernández como presuntos responsables de delitos de "robo doblemente agravado", bajo modalidades de escalamiento y efracción (romper puertas o ventanas para ingresar a una propiedad).

Los hechos que se les imputan habrían ocurrido en las localidades de Castelar, Villa Adelina y Martínez. Según el expediente, la banda actuaba de forma organizada, lo que suma el agravante de "comisión en poblado y en banda", para perpetrar los golpes. La situación de Morena se había complicado drásticamente luego de no poder justificar sus ausencias ante la justicia en fechas clave de agosto y septiembre de 2025, sumado a la falta de constancias que acreditaran un empleo formal.

La foto de la felicidad morena rial La reacción de la mujer tras la noticia. Captura / LAM A pesar del beneficio de la domiciliaria, la situación penal de la joven está lejos de resolverse. El fiscal Ferrari ya solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público tras dar por finalizada la etapa de instrucción. Junto a Morena y Martínez Fernández, también se encuentra imputado Lautaro Tomás Ledesma, de 23 años, señalado por participar en al menos dos de los tres hechos investigados.