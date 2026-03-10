Joan Manuel Serrat en Mendoza: la buena alternativa que ofrece la UNCuyo por entradas agotadas para el concierto homenaje

Tras agotarse rápidamente los tickets para el espectáculo con el que se agasajará al cantautor catalán en la Nave UNCuyo, la institución anunció un atractivo plan B.

Joan Manuel Serrat y una nueva alternativa de la UNCuyo para seguir el concierto homenaje. Foto: Instagram @joanmanuelserrat.

La UNCuyo dio a conocer una gran noticia para los admiradores de Joan Manuel Serrat, quien estará en Mendoza durante tres días en el marco de una serie de actividades que incluyen la distinción con un doctorado Honoris Causa para el legendario cantautor catalán.

En el cronograma que la alta casa de estudios preparó para homenajear al artista, se destaca un concierto que tendrá lugar este jueves a las 21 en la Nave UNCuyo, cuyas entradas se agotaron rápidamente.

La propuesta con la que se agasajará a Joan Manuel Serrat consiste en un concierto de folclore en modalidad sinfónico-coral, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, el Coro de Cámara y el Coro de Jóvenes. La dirección estará a cargo de Tobías Volkmann y en el espectáculo brillarán los talentos de solistas invitados.

Joan Manuel Serrat en la Nave UNCuyo: cómo ver el concierto si no tenés entrada Serrat en la UNCUYO... en pantalla gigante En el marco del Doctorado Honoris Causa que reci Joan Manuel Serrat en la Nave UNCuyo, el espectáculo podrá seguirse desde el Paseo Antonio Di Benedetto, ubicado en los jardines del espacio cultural. Instagram @uncuyo Para quienes no lograron acceder a un ticket del evento, este martes la UNCuyo anunció una buena alternativa para estar lo más cerca posible de Serrat. "Activamos el modo picnic. Si no conseguiste entradas, podés seguir las actividades en vivo desde pantallas gigantes ubicadas en el exterior. Traé tu manta o reposera y disfrutá el concierto en vivo", escribieron desde las redes sociales de la institución.

Concretamente, la proyección del espectáculo en homenaje a Joan Manuel Serrat se hará en el Paseo Antonio Di Benedetto, en los jardines de la Nave UNCuyo. Además, habrá una transmisión en vivo por YouTube.