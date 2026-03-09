Qué carreras eligen hoy los jóvenes en la UNCuyo y cuántos estudiantes ingresarán este año

El secretario académico de la UNCuyo , Julio Aguirre, trazó un panorama sobre el próximo ciclo lectivo y describió un cambio en el comportamiento de los ingresantes, cada vez más atentos a la rápida inserción laboral y a la rentabilidad futura de sus estudios.

En diálogo con MDZ Radio , Aguirre señaló que la casa de estudios mantiene cifras estables de admisión. “Entre 6.500 y 7.000 estudiantes probablemente terminen ingresando este año a algunas de las 140 carreras que ofrece la UNCuyo para este ciclo lectivo”.

En cuanto a la distribución por áreas, explicó que “aproximadamente el 5% de los estudiantes eligen las carreras de salud, el 35% eligen las carreras que están vinculadas a la cuestión social, económicas y derecho, y después el otro 60% se divide el 30% para todas las tecnológicas, ingenierías y ciencias duras y el otro 30% a todo lo que son las humanidades, los profesorados y las artes”.

Aclaró que, tras el pico de interés por salud en la pospandemia, la tendencia comenzó a revertirse. “Eso ahora se está revirtiendo, está bajando un poquito y lo que viene creciendo despacito pero persistentemente en los últimos años es la demanda de carreras más cortas y orientadas a la tecnología”.

El funcionario remarcó el crecimiento de las tecnicaturas y propuestas con salida laboral inmediata. “Nuestro instituto tecnológico universitario viene creciendo mucho” y destacó que “hemos creado muchas carreras intermedias y tecnicaturas nuevas”. Entre ellas mencionó “la tecnicatura en operaciones mineras” en San Rafael, que “creemos que va a ser también un éxito muy grande”.

Según describió, “ese tipo de carreras cortas, técnicas muy orientadas al aprender haciendo con rápida inserción laboral siguen siendo las que más crecen en la demanda”. No obstante, subrayó que “las carreras tradicionales, por ejemplo, el Derecho volvió a crecer este año en su demanda”, al igual que “contador, médico y las ingenierías más tradicionales como civil o ingeniería en ciencias agrónomas”.

Jóvenes más atentos al mercado y al ingreso futuro

Aguirre vinculó estas decisiones con un cambio en las prioridades de los estudiantes. “Preguntan mucho las salidas laborales, es algo que tenemos que nosotros explicitar”, afirmó. Incluso, detalló que “les preguntan cuánto van a ganar, ya desde entrada, lo tienen muy en la cabeza”.

En ese marco, sostuvo que “crecen mucho las carreras técnicas muy orientadas al mercado de empleo, porque los chicos están pensando en estar tres años, como mucho, en la universidad y rápidamente insertarse en el mercado de trabajo”. Y añadió que “las cuestiones de más larga duración, por ahí, no están en el horizonte de los más jóvenes”, especialmente en contextos económicos adversos donde “aumenta muchísimo la propensión de los estudiantes a trabajar”.

Sobre las carreras de salud, explicó que están “percibidas como carreras que requieren una dedicación y un esfuerzo” y que demandan exclusividad: “Si vos no tenés 40 horas semanales para poder estudiar, para ser médico, es poco probable que vos puedas llevar la carrera adelante”.

Finalmente, indicó que no se observa un abandono de carreras tradicionales ante el avance tecnológico. “No parece que de repente hayan desaparecido los estudiantes de traductorado de Inglés, o de Derecho, o de Contabilidad. No han salido a ningún lado esos chicos”, concluyó.