Drones, hits y 90 años: ¿la mejor Fiesta de la Vendimia de todos los tiempos?

La Fiesta de la Vendimia fue ovacionada de pie por el público que -gracias a las tormentas- se llevó de yapa la presentación de Luciano Pereyra. Para cerrar los cuadros que no defraudaron, el espectáculo tuvo como corolario un show de drones que asombró a todos.

Aunque en las redes sociales se habían colado algunas fotos y videos de los ensayos del show de drones, en vivo y en directo fue un salto tecnológico que soprendió a los espectadores.

Para muchos fue la mejor Fiesta de la Vendimia que han visto en los últimos años.

La Virgen, los brotes de la vid, San Martín, las copas chocando en un brindis infinito, los perfiles de las reinas icónicas. Las imágenes se sucedieron una tras otra, arrancando aplausos y exclamaciones. Aunque en el Acto Central es la primera vez que se ve un espectáculo de esta envergadura, los drones ya se usaron en otras fiestas departamentales como en la de San Rafael.

Los drones vinieron a ocupar el espacio que dejaron los fuegos artificiales que parecían caer sobre la cabezas de los espectadores y que se reemplazaron hace unos años por pirotecnia fría que no hace ruido.

Sin diálogos eternos, personajes gigantes ni cuadros difíciles de interpretar, "90 cosechas de una misma cepa" fue a lo seguro: música impecable, bailes populares, canciones hiteras y un malambo sanmartiniano que no defraudaron.

Los aplausos se sucedieron uno tras otro casi sin respiro y dio la impresión de ser una vendimia corta que se disfrutó sin pausa. En las redes sociales el veredicto fue casi unánime: la mejor fiesta del último tiempo. Sin embargo, ni el arribo de influencers en los últimos días logró ubicar a la Fiesta de la Vendimia entre los temas más hablados en X.

vendimia acto central espectaculo granaderos (5) Mili Lostes / MDZ

Sin vestigios de la tormenta

El sábado pasadas las 18 se cumplió el pronóstico y una gran tormenta se desató sobre Mendoza. Las calles se convirtieron en ríos, el canal Cacique Guaymallén se desbordó. Se registraron casas anegadas, autos varados y algunos heridos por caídas en acequias. El teatro griego Frank Romero Day no quedó ajeno a las contingencias climáticas qu ese repitieron el domingo pasado el mediodía.

Pero la rapidez y trabajo minucioso de los equipos de limpieza y técnica lograron que la Fiesta de la Vendimia se realizara sin inconvenientes. Equipos limpiaron las gradas, otras cuadrillas despejaron caminos y huellas para subir hasta el teatro griego y los técnicos dejaron todo a punto en el escenario.