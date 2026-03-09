El Quini 6 no tuvo ganadores y el pozo sube: hay $3.800 millones en juego el miércoles

El Quini 6 tuvo una nueva edición el domingo 8 de marzo y los principales pozos quedaron vacantes: cuándo es el próximo sorteo.

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo este domingo 8 de marzo y ninguna de sus modalidades principales encontró ganador. El Primer Sorteo, La Segunda y la Revancha quedaron vacantes, lo que impulsa el pozo acumulado a una cifra de $3.800.000.000 para el próximo concurso del miércoles 11 de marzo.

Resultados del Quini 6: los números del sorteo del domingo En la Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron el 00, 06, 10, 13, 21 y 37. El pozo de $780.000.000 quedó vacante al no registrarse ningún apostador con seis aciertos.

En la Tradicional La Segunda, salieron el 01, 04, 06, 18, 27 y 34. Tampoco hubo ganadores y el pozo de $780.000.000 se acumula para el próximo sorteo.

La Revancha también quedó sin ganador. Los números sorteados fueron el 05, 27, 29, 33, 37 y 43, y el pozo de $1.341.431.701,20 sigue sin ser reclamado, convirtiéndose en el acumulado más alto de las tres modalidades tradicionales.

En el Siempre Sale, los números favorecidos fueron el 14, 16, 19, 25, 28 y 36. Esta modalidad sí tuvo ganadores: 35 apostadores con cinco aciertos se llevaron $11.096.539,46 cada uno, sobre un pozo total de $388.378.881.