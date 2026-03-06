Cuánto hay que depositar en un plazo fijo para ganar $200.000 en 30 días, banco por banco

El plazo fijo volvió a ganar protagonismo entre los pequeños ahorristas: las tasas que ofrecen los diferentes bancos.

El rendimiento del plazo fijo está determinado por la TNA aplicada por cada entidad.

En el escenario económico actual, los depósitos a plazo fijo son una herramienta elegida por pequeños ahorristas. Sin embargo, desde hace algunas semanas, sus tasas se encuentran congeladas. La pregunta que se hacen muchos no es cuánto rinde cada banco sino al réves: cuánto hay que depositar para llegar a un objetivo concreto.

Para quienes buscan mejores rendimientos, la importancia de comparar antes de elegir se hace más presente ya que el mapa de retornos presenta grandes variaciones entre entidades. Los bancos con mayor volumen de depósitos muestran tasas más bajas y las entidades con mayor presencia en canales digitales ofrecen tasas más elevadas.

Cuánto depositar en los bancos más grandes para ganar $200.000 Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Macro sigue siendo el que mejor paga con una TNA del 27%, lo que implica una tasa mensual del 2,25%. Para ganar $200.000 en 30 días en Macro hace falta depositar aproximadamente $9.000.000.

El Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires, con TNA del 25%, requieren un capital de aproximadamente $9.700.000 para el mismo objetivo. Santander, Galicia y BBVA, con 23%, necesitan cerca de $10.550.00. El que más capital exige del grupo es Banco Ciudad, que bajó su tasa a 21% y requiere aproximadamente $11.500.000.

Dónde se necesita menos plata Fuera de los bancos tradicionales, las mejores tasas siguen siendo las de Banco CMF con 33,5%, donde alcanza con depositar unos $7.270.000 para llegar a $200.000 mensuales. Banco Bica con 31% necesita unos $7.850.000, mientras que Banco del Sol con 32% para clientes pide aproximadamente $7.600.000.