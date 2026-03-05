Plazo fijo: cuánto ganás con $900.000 en 30 días según el banco que elijas

Con las tasas de interés prácticamente congeladas en las últimas semanas, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos para proteger el capital en pesos. Con $900.000 invertidos a 30 días, la diferencia entre el banco que más paga y el que menos puede superar los $8.000 en un solo mes.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país, las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online a 30 días oscilan entre el 22% y el 27%, según el comparador oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Banco Macro lidera entre los grandes con una TNA del 27%, lo que permite obtener una ganancia de aproximadamente $20.260 en 30 días sobre una inversión de $900.000. Le siguen el Banco de la Nación Argentina y el Banco Provincia de Buenos Aires, ambos con 25%, que dejan un rendimiento cercano a los $18.750.

En el otro extremo, Banco Credicoop ofrece la tasa más baja del grupo con el 22%, lo que equivale a unos $16.520 de interés mensual por la misma inversión.

Si se amplía la búsqueda más allá de los bancos tradicionales, el panorama mejora notablemente. Banco CMF y Banco VOII encabezan el ranking con una TNA del 33,5%, que sobre $900.000 a 30 días genera una ganancia de aproximadamente $25.150. Los siguen Banco Meridian y Crédito Regional con 33%, y Banco del Sol con 32% para clientes.

Banco de la Provincia de Córdoba también se destaca con el 29%, accesible para no clientes, con un retorno mensual de unos $21.750.

La brecha de interés mensual entre bancos supera los $8.000 por $900.000 invertidos.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Las tasas informadas corresponden a colocaciones online en pesos a 30 días y son reportadas por los bancos al BCRA en el marco del Régimen Informativo de Transparencia. Para acceder a las mejores condiciones conviene operar desde el homebanking si ya se es cliente, o ingresar directamente al sitio del banco elegido.

Vale recordar que estas tasas son nominales anuales: para calcular el rendimiento mensual hay que dividirlas por 12. Además, los rendimientos del plazo fijo tradicional en pesos en muchos bancos siguen por debajo de la inflación proyectada para los próximos meses, por lo que muchos ahorristas los combinan con otras herramientas como los FCI money market o el plazo fijo UVA.