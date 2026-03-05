Un sanjuanino ganó el Quini 6 y se llevó $780 millones: los números de la suerte

El Quini 6 tuvo un nuevo ganador en su última edición de miércoles: el afortunado es oriundo de San Juan.

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo y volvió a repartir premios millonarios. La modalidad Tradicional La Segunda encontró a su ganador, mientras que el Primer Sorteo y la Revancha quedaron vacantes y siguen acumulando. El próximo sorteo, previsto para el 8 de marzo, pondrá en juego un pozo estimado de $3.550.000.000.

Resultados del Quini 6: ganadores del último sorteo En la Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron el 06, 07, 10, 15, 25 y 41. El pozo principal de $780.000.000 quedó vacante al no registrarse ningún apostador con seis aciertos, por lo que el monto se acumula para la próxima edición.

En la Tradicional La Segunda, los números sorteados fueron el 11, 12, 13, 15, 19 y 25. Esta modalidad sí tuvo su ganador: un único apostador oriundo de la provincia de San Juan acertó los seis números y se quedó con la totalidad del pozo de $780.000.000.

La Revancha también quedó sin ganadores en su primer premio. Los números que salieron fueron el 06, 11, 26, 29, 34 y 35, y el pozo de $861.696.759,60 se traslada al próximo sorteo sin ser reclamado.

En el Siempre Sale, los números favorecidos fueron el 01, 05, 14, 17, 31 y 38. En esta categoría hubo 20 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron un premio individual de $14.589.562,05 cada uno, sobre un pozo total de $291.791.241.