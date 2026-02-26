Resultados del Quini 6: cuánto ganó cada apostador y de cuánto es el nuevo pozo acumulado

El último sorteo del Quini 6 dejó premios millonarios y se prepara para una nueva edición el primero de marzo.

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo y volvió a entregar premios millonarios, con ganadores en las modalidades La Segunda y Revancha. Además, el pozo principal de la Tradicional quedó vacante y se acumula para el próximo concurso, que pondrá en juego una cifra récord.

Resultados del Quini 6: ganadores del sorteo del miércoles En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 03, 09, 10, 23, 40 y 42. El pozo principal, que ascendía a $7.939.381.637,25, quedó vacante al no registrarse apostadores con seis aciertos, por lo que el monto se acumula para el próximo sorteo.

En la Tradicional La Segunda, los números favorecidos fueron 02, 07, 09, 17, 21 y 27. En este caso sí hubo ganadores: dos apostadores acertaron los seis números y se llevaron $1.089.964.738,80 cada uno, sobre un pozo total de $2.179.929.477,60. Uno de los afortunados es de Pueblo Italiano, Córdoba y otro de Andalgala, Catamarca.

quini.jpg El próximo pozo estimado asciende a $10.300.000.000. Foto: Archivo La modalidad Revancha volvió a ser una de las protagonistas de la jornada. Los números sorteados fueron 03, 05, 14, 18, 20 y 24. Allí se registró un único ganador con seis aciertos, que se quedó con la totalidad del pozo de $600.000.000,00. El afortunado es de la provincia de Santa Fe.

Por su parte, en el Siempre Sale salieron los números 06, 20, 22, 27, 40 y 41. En esta categoría hubo 10 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron un premio individual de $30.100.653,00, correspondiente a un pozo total de $301.006.530,00.