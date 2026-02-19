Ganó $600 millones en el Quini 6 pero ARCA le descontará una cifra millonaria

Tras ganar un millonario premio en el Quini, el premio quedará sujeto al descuento obligatorio de ARCA.

ARCA aplica el 31% sobre el 90% del premio total. Foto: Archivo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará la retención impositiva obligatoria sobre el premio extraordinario que entregó el Quini 6 en la modalidad Revancha del miércoles 18 de febrero. En esta oportunidad, un apostador de Laboulaye, Córdoba, acertó los seis números (05, 08, 17, 31, 37 y 45) y se llevó un pozo de $600.000.000.

De esta manera, el monto que finalmente cobrará será menor al anunciado, ya que la normativa vigente establece descuentos impositivos específicos para premios de lotería de gran magnitud.

La retención sobre grandes premios De acuerdo con la Ley 20.630 y sus normas complementarias, los premios de juegos de azar tributan bajo un esquema determinado:

Se aplica el 31% sobre el 90% del premio total, debido a que el 10% restante se considera no imponible.

La retención se realiza de forma automática al momento del pago, sin que el ganador deba efectuar trámites adicionales ante el organismo. ARCA aplica una retención del 31% sobre el 90% del premio, según lo establece la Ley 20.630. Foto: Lotería de Santa Fe El ganador de la Revancha hizo su jugada en Laboulaye, Córdoba. Foto: Lotería de Santa Fe Los montos del descuento En este caso, el cálculo se realiza sobre el premio bruto de $600.000.000.