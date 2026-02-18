PAMI: cuáles son los beneficios para pacientes oncológicos en tratamiento

El esquema de PAMI contempla atención prioritaria y cobertura integral durante todo el tratamiento.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó en sus redes sociales un importante proyecto para afiliados con enfermedades oncológicas. Se trata de el Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico (PICTO), una iniciativa que garantiza atención preferencial a afiliados que atraviesan este tipo de patologías.

El programa está destinado a personas que integran el listado de pacientes oncológicos del organismo. Para acceder, se debe cumplir con al menos una de las siguientes condiciones: haber tenido una consulta con un médico oncólogo, encontrarse bajo tratamiento farmacológico específico, ser paciente de radioterapia o contar con antecedente de cirugía oncológica.

Qué incluye el plan especial de PAMI Una vez incorporado al PICTO, el afiliado puede elegir entre los especialistas incluidos en la cartilla de prestadores en oncología. El esquema contempla atención médica prioritaria y un circuito administrativo simplificado para facilitar el seguimiento del tratamiento.

Entre los beneficios se encuentran la reducción de tiempos para la asignación de turnos, trámites menos complejos y acompañamiento psicooncológico durante todo el proceso. Además, el plan prevé un seguimiento personalizado a través de una central telefónica exclusiva y acciones orientadas a la promoción de hábitos saludables y al diagnóstico oportuno.