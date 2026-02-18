PAMI: cuáles son los beneficios para pacientes oncológicos en tratamiento
PAMI garantiza atención prioritaria y trámites simplificados para pacientes oncológicos incluidos en su plan integral.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó en sus redes sociales un importante proyecto para afiliados con enfermedades oncológicas. Se trata de el Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico (PICTO), una iniciativa que garantiza atención preferencial a afiliados que atraviesan este tipo de patologías.
El programa está destinado a personas que integran el listado de pacientes oncológicos del organismo. Para acceder, se debe cumplir con al menos una de las siguientes condiciones: haber tenido una consulta con un médico oncólogo, encontrarse bajo tratamiento farmacológico específico, ser paciente de radioterapia o contar con antecedente de cirugía oncológica.
Te Podría Interesar
Qué incluye el plan especial de PAMI
Una vez incorporado al PICTO, el afiliado puede elegir entre los especialistas incluidos en la cartilla de prestadores en oncología. El esquema contempla atención médica prioritaria y un circuito administrativo simplificado para facilitar el seguimiento del tratamiento.
Entre los beneficios se encuentran la reducción de tiempos para la asignación de turnos, trámites menos complejos y acompañamiento psicooncológico durante todo el proceso. Además, el plan prevé un seguimiento personalizado a través de una central telefónica exclusiva y acciones orientadas a la promoción de hábitos saludables y al diagnóstico oportuno.
Desde PAMI también se encuentra disponible un manual específico para afiliados con enfermedades oncológicas, con información sobre derechos, prestaciones y cobertura de medicación. De esta manera, el organismo refuerza un esquema de atención integral que prioriza la contención y el acceso rápido a los servicios médicos para quienes cursan este tipo de tratamientos.