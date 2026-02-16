El beneficio del PAMI para que los adultos mayores sigan estudiando gratis en 2026

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) ha puesto nuevamente en marcha su programa educativo gratuito dirigido a sus afiliados , con el objetivo de promover la educación continua, la recreación y la inclusión social de las personas mayores en todo el país.

La iniciativa permite que jubilados y pensionados puedan acceder a cursos universitarios sin costo en una amplia variedad de áreas de interés, sin requisitos de estudios previos ni pagos adicionales. La propuesta se realiza en conjunto con universidades nacionales que ofrecen la instrucción tanto en modalidad presencial como a distancia, facilitando así la participación de quienes deseen continuar aprendiendo, estimular su mente y mantenerse activos.

La oferta educativa se enmarca en el programa Universidad Para Adultos Mayores Integrados (UPAMI), una iniciativa que busca fomentar la formación permanente y la socialización de los afiliados, con talleres y clases diseñados especialmente para adultos mayores.

Los cursos incluyen una variedad de temáticas adaptadas a los intereses y necesidades de este grupo etario, tales como:

Las actividades se dictan tanto en modalidad presencial —en universidades cercanas al domicilio del participante— como en formato virtual, lo que amplía las posibilidades de acceso a distintos rincones del país.

Inscripción accesible y sin trámites presenciales

La inscripción a los cursos UPAMI es gratuita y se realiza de forma online a través del sitio oficial de PAMI. Los afiliados pueden navegar por la oferta académica, buscar cursos por temática o por universidad y seleccionar hasta cinco talleres o clases de interés en su inscripción.

Los afiliados tienen que tener en cuenta ciertos descuentos Foto: PAMI PAMI

Para quienes elijan cursos presenciales, se recomienda seleccionar una universidad cercana a su lugar de residencia, lo que facilita el acceso y la participación regular. No se requiere la gestión de trámites en las oficinas físicas de PAMI, ya que todo el proceso se lleva a cabo de manera digital.

Este programa educativo gratuito se presenta como una herramienta para que los adultos mayores no solo continúen ampliando sus conocimientos, sino también para fortalecer redes sociales, estimular la mente y mejorar la calidad de vida a través del intercambio con otros pares y profesionales.

Las actividades también ofrecen espacios de encuentro y participación comunitaria más allá de las prestaciones estrictamente médicas que brinda el organismo.