PAMI hace obligatoria la aplicación Mi PAMI: recetas, credencial y turnos sólo digitales

El PAMI profundizó la digitalización de su sistema y convirtió a Mi PAMI en el canal principal para realizar trámites médicos y administrativos. La aplicación pasó a ser el eje operativo de la obra social y concentra validaciones de identidad, recetas electrónicas y gestión de turnos en un único entorno.

La decisión busca ordenar la atención en farmacias y centros de salud, reducir tiempos de espera y limitar el uso de documentación en papel.

Desde el organismo señalan que la unificación digital permite mejorar la trazabilidad de las prestaciones y optimizar recursos en un escenario de alta demanda.

Al centralizar las gestiones en una sola plataforma:

El cambio también impacta en costos operativos y en la velocidad de atención tanto para afiliados como para prestadores.

Cómo funciona Mi PAMI y qué permite hacer

La aplicación opera como un panel personal accesible desde el celular o una computadora. Una vez registrada la cuenta, el afiliado puede gestionar su información médica y administrativa sin acudir a una agencia.

Entre las funciones principales se encuentran:

Consulta y descarga de recetas electrónicas

Visualización del historial médico

Acceso a la cartilla de prestadores

Solicitud y seguimiento de turnos

Presentación de documentación digital

Validación de identidad

Uno de los puntos centrales es la credencial digital con código QR, que valida la afiliación en tiempo real en farmacias y consultorios. Este sistema reemplaza firmas manuscritas y sellos físicos, y estandariza el circuito de atención en todo el país.

Autorización de terceros y cobertura en farmacias

La plataforma también permite designar a otra persona para operar la cuenta, una opción clave para afiliados con movilidad reducida o dependencia.

En farmacias, el uso de recetas digitales simplifica el acceso a medicamentos con cobertura vigente —incluidos tratamientos con cobertura del 100%— siempre que la cuenta esté correctamente activada.

Cómo descargar Mi PAMI y activar la cuenta

La aplicación está disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS en las tiendas oficiales.

Para utilizar todas las funciones, el afiliado debe:

Descargar la app.

Validar su identidad.

Completar el registro.

PAMI advierte que las credenciales sin QR actualizado o las cuentas inactivas pueden generar rechazos en farmacias y centros médicos, por lo que recomienda verificar el estado de la aplicación antes de realizar cualquier gestión.