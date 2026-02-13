Presenta:

Sociedad

|

PAMI

PAMI hace obligatoria la aplicación Mi PAMI: recetas, credencial y turnos sólo digitales

La aplicación de PAMI incluye recetas electrónicas, credencial digital y turnos. Qué deben activar los afiliados para validar identidad y utilizar en farmacias.

MDZ Sociedad

Mi PAMI permite realizar diferentes tareas de manera virtual. Foto: Shutterstock

Mi PAMI permite realizar diferentes tareas de manera virtual. Foto: Shutterstock

El PAMI profundizó la digitalización de su sistema y convirtió a Mi PAMI en el canal principal para realizar trámites médicos y administrativos. La aplicación pasó a ser el eje operativo de la obra social y concentra validaciones de identidad, recetas electrónicas y gestión de turnos en un único entorno.

La decisión busca ordenar la atención en farmacias y centros de salud, reducir tiempos de espera y limitar el uso de documentación en papel.

Te Podría Interesar

PAMI (1 de 13)
La aplicación Mi PAMI concentra recetas electrónicas, credencial digital y turnos

La aplicación Mi PAMI concentra recetas electrónicas, credencial digital y turnos

Por qué el PAMI impulsa el uso exclusivo de la aplicación

Desde el organismo señalan que la unificación digital permite mejorar la trazabilidad de las prestaciones y optimizar recursos en un escenario de alta demanda.

Al centralizar las gestiones en una sola plataforma:

  • Se evitan superposiciones administrativas.
  • Se reducen trámites presenciales.
  • Se eliminan formularios físicos.
  • Se agilizan validaciones en tiempo real.

El cambio también impacta en costos operativos y en la velocidad de atención tanto para afiliados como para prestadores.

Cómo funciona Mi PAMI y qué permite hacer

La aplicación opera como un panel personal accesible desde el celular o una computadora. Una vez registrada la cuenta, el afiliado puede gestionar su información médica y administrativa sin acudir a una agencia.

Entre las funciones principales se encuentran:

  • Consulta y descarga de recetas electrónicas
  • Visualización del historial médico
  • Acceso a la cartilla de prestadores
  • Solicitud y seguimiento de turnos
  • Presentación de documentación digital
  • Validación de identidad

Uno de los puntos centrales es la credencial digital con código QR, que valida la afiliación en tiempo real en farmacias y consultorios. Este sistema reemplaza firmas manuscritas y sellos físicos, y estandariza el circuito de atención en todo el país.

Autorización de terceros y cobertura en farmacias

La plataforma también permite designar a otra persona para operar la cuenta, una opción clave para afiliados con movilidad reducida o dependencia.

En farmacias, el uso de recetas digitales simplifica el acceso a medicamentos con cobertura vigente —incluidos tratamientos con cobertura del 100%— siempre que la cuenta esté correctamente activada.

Cómo descargar Mi PAMI y activar la cuenta

La aplicación está disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS en las tiendas oficiales.

Para utilizar todas las funciones, el afiliado debe:

  • Descargar la app.
  • Validar su identidad.
  • Completar el registro.

PAMI advierte que las credenciales sin QR actualizado o las cuentas inactivas pueden generar rechazos en farmacias y centros médicos, por lo que recomienda verificar el estado de la aplicación antes de realizar cualquier gestión.

Archivado en

Notas Relacionadas