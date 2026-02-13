PAMI hace obligatoria la aplicación Mi PAMI: recetas, credencial y turnos sólo digitales
La aplicación de PAMI incluye recetas electrónicas, credencial digital y turnos. Qué deben activar los afiliados para validar identidad y utilizar en farmacias.
El PAMI profundizó la digitalización de su sistema y convirtió a Mi PAMI en el canal principal para realizar trámites médicos y administrativos. La aplicación pasó a ser el eje operativo de la obra social y concentra validaciones de identidad, recetas electrónicas y gestión de turnos en un único entorno.
La decisión busca ordenar la atención en farmacias y centros de salud, reducir tiempos de espera y limitar el uso de documentación en papel.
Por qué el PAMI impulsa el uso exclusivo de la aplicación
Desde el organismo señalan que la unificación digital permite mejorar la trazabilidad de las prestaciones y optimizar recursos en un escenario de alta demanda.
Al centralizar las gestiones en una sola plataforma:
- Se evitan superposiciones administrativas.
- Se reducen trámites presenciales.
- Se eliminan formularios físicos.
- Se agilizan validaciones en tiempo real.
El cambio también impacta en costos operativos y en la velocidad de atención tanto para afiliados como para prestadores.
Cómo funciona Mi PAMI y qué permite hacer
La aplicación opera como un panel personal accesible desde el celular o una computadora. Una vez registrada la cuenta, el afiliado puede gestionar su información médica y administrativa sin acudir a una agencia.
Entre las funciones principales se encuentran:
- Consulta y descarga de recetas electrónicas
- Visualización del historial médico
- Acceso a la cartilla de prestadores
- Solicitud y seguimiento de turnos
- Presentación de documentación digital
- Validación de identidad
Uno de los puntos centrales es la credencial digital con código QR, que valida la afiliación en tiempo real en farmacias y consultorios. Este sistema reemplaza firmas manuscritas y sellos físicos, y estandariza el circuito de atención en todo el país.
Autorización de terceros y cobertura en farmacias
La plataforma también permite designar a otra persona para operar la cuenta, una opción clave para afiliados con movilidad reducida o dependencia.
En farmacias, el uso de recetas digitales simplifica el acceso a medicamentos con cobertura vigente —incluidos tratamientos con cobertura del 100%— siempre que la cuenta esté correctamente activada.
Cómo descargar Mi PAMI y activar la cuenta
La aplicación está disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS en las tiendas oficiales.
Para utilizar todas las funciones, el afiliado debe:
- Descargar la app.
- Validar su identidad.
- Completar el registro.
PAMI advierte que las credenciales sin QR actualizado o las cuentas inactivas pueden generar rechazos en farmacias y centros médicos, por lo que recomienda verificar el estado de la aplicación antes de realizar cualquier gestión.