Becas PAMI 2026: cuándo abre la inscripción y cuáles son los requisitos

El PAMI abrió una nueva convocatoria de becas universitarias 2026 destinadas a estudiantes que quieran realizar prácticas profesionales dentro del organismo. El programa incluye una asignación estímulo mensual y está orientado a fortalecer la formación académica en áreas vinculadas con la salud y la gestión administrativa.

Por el momento, no hay una fecha oficial confirmada para la inscripción . En los canales públicos del organismo aún no se difundió el cronograma con apertura y cierre del trámite, por lo que se recomienda seguir las comunicaciones oficiales para conocer cuándo se habilitará la postulación.

Las becas están dirigidas a estudiantes universitarios avanzados de carreras relacionadas con:

Pueden acceder a las becas de PAMI estudiantes de distintas carreras universitarias.

El objetivo es que los seleccionados realicen prácticas formativas en distintas dependencias del organismo, sumando experiencia profesional en el ámbito de la seguridad social y la atención sanitaria.

Para postularse, los aspirantes deberán cumplir con requisitos académicos específicos, que incluyen ser alumno regular y contar con un porcentaje mínimo de materias aprobadas, según lo que establezcan las bases de la convocatoria.

Cuál es el monto de la beca y cuánto dura

El programa contempla el pago de una asignación estímulo mensual, que funciona como apoyo económico durante el período de la práctica profesional.

La duración, carga horaria y modalidad de la beca serán detalladas en la convocatoria oficial. En ediciones anteriores, las prácticas tuvieron una duración determinada y exigieron el cumplimiento de un esquema horario acordado con cada área.

Es importante aclarar que se trata de una beca formativa y no de una relación laboral.

Cómo será la inscripción a las Becas PAMI 2026

Aunque todavía no se informó la fecha de apertura, la inscripción se realizará de manera online, a través de los canales oficiales de PAMI.

Cuando se habilite el trámite, los estudiantes deberán:

Completar un formulario digital

Adjuntar constancia de alumno regular

Presentar analítico o certificado de materias aprobadas

Enviar la documentación solicitada en las bases

Dado que los cupos suelen ser limitados, la selección se realiza en función del cumplimiento de los requisitos y del perfil académico del postulante.

Dónde consultar las novedades

Hasta que se publiquen las fechas oficiales de inscripción, se recomienda consultar periódicamente:

El sitio web oficial de PAMI

Las redes sociales institucionales

Comunicados de universidades que tengan convenios con el organismo

Las Becas PAMI 2026 se presentan como una oportunidad para que estudiantes universitarios sumen experiencia profesional en el ámbito público con respaldo institucional y apoyo económico. La clave, por ahora, es estar atentos al anuncio formal del cronograma de inscripción.