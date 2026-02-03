Cinco elementos gratis para jubilados en 2026: qué se puede pedir en PAMI y cómo iniciar el trámite

Para millones de personas mayores, cada gasto cuenta. En ese contexto, PAMI —la obra social de jubilados y pensionados— mantiene en 2026 un paquete de entregas sin costo que apunta a facilitar la vida en casa y reducir desembolsos frecuentes. Detrás de esas prestaciones está el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Este mismo centraliza pedidos a través de su sistema digital. La gestión puede hacerla el propio afiliado, un familiar, un apoderado o un médico habilitado, con la ventaja de evitar traslados y esperas innecesarias.

Dentro del programa de accesorios, aparecen tres elementos que se usan, sobre todo, cuando hay poca movilidad o se necesita asistencia permanente. Uno es el colchón pensado para prevenir lesiones por presión en personas que pasan muchas horas en cama. Otro es el inodoro portátil, indicado cuando trasladarse al baño se vuelve difícil por limitaciones físicas u otras condiciones asociadas. El tercero es el trapecio de cama, útil para cambiar de postura con mayor autonomía o con ayuda mínima.

El camino más simple es contar con la Orden Médica Electrónica (OME). Si no está disponible, se puede avanzar presentando el DNI, una indicación del médico de cabecera o de un especialista y un resumen de historia clínica que incluya datos como peso y talla. La solicitud puede completarse desde celular, tablet o computadora. También existe la opción presencial en la agencia correspondiente, con la recomendación práctica de reservar turno para agilizar la atención.

En el caso de la cobertura óptica, PAMI financia cada año prestacional un par para visión cercana y otro para visión lejana, o bien un bifocal que combine ambas necesidades. La prestación contempla tanto la montura como los cristales, siempre de acuerdo con la indicación de un oftalmólogo. Además, la receta tiene vigencia de 150 días, un margen que permite organizar la gestión sin apuro.

El circuito es directo: primero se realiza la consulta con un oftalmólogo dentro de la cartilla, luego el profesional emite la OME y, con esa orden, el afiliado se acerca a una óptica adherida. Allí se selecciona el armazón y se confeccionan los lentes según la graduación indicada. La entrega se hace cuando están listos, sin exigir una nueva cita médica. Para ubicar prestadores, PAMI dispone en su web de un buscador donde se filtra por provincia, localidad y tipo de servicio, como óptica para anteojos, lentes de contacto o atención para visión subnormal.

Otro beneficio de alto impacto es el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD), vigente desde junio de 2025, que distribuye pañales y apósitos de manera mensual a quienes los necesitan. La modalidad es a domicilio, con envío al domicilio declarado, lo que reduce gestiones y evita intermediarios. Para acceder, el afiliado debe figurar registrado como beneficiario del programa y presentar DNI, credencial y una receta electrónica vigente. Esa indicación médica debe detallar diagnóstico, cantidad requerida y datos de contacto actualizados.

La provisión estándar puede ser de 30, 60 o 90 unidades, según el grado de incontinencia informado. Si se requiere superar las 90, el pedido pasa a evaluación del nivel central. Los envíos se realizan una vez por mes, dentro de los 30 días corridos desde la solicitud anterior. La entrega no tiene costo y puede recibirla cualquier persona mayor de 18 años en el domicilio. El esquema contempla una primera visita y, si no se concreta, un segundo intento dentro de las 72 horas siguientes.