Atención jubilados: cuándo se cobra en febrero y qué fechas se aplazan por el carnaval

El calendario de Anses para febrero llega con cambios: los jubilados comienzan a cobrar en la segunda semana y el feriado de carnaval corre algunas fechas del cronograma.

Jubilados y pensionados siguen el pago por terminación de DNI, con fechas que se aplazan por el feriado de carnaval.

Arrancó febrero y crece la consulta entre los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sobre cuándo se acreditará el haber mensual y el bono de $70.000. El organismo dispuso que el cronograma comience en la segunda semana del mes, por lo que jubilados y pensionados deberán esperar unos días más para ver reflejados los pagos.

Según el calendario oficial de Anses, los jubilados y pensionados empezarán a cobrar desde el lunes 9 de febrero. Como es habitual, las fechas se ordenan por terminación de DNI: los primeros en percibir el dinero serán quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1.

Anses Jubilados y pensionados siguen el pago por terminación de DNI, con fechas que se aplazan por el feriado de carnaval. Shutterstock Anses: cuándo empiezan a cobrar los jubilados Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. En febrero el calendario de pagos se aplazará por los feriados de carnaval:

DNI terminados en 0: 9 de febrero.

DNI terminados en 1: 10 de febrero.

DNI terminados en 2: 11 de febrero.

DNI terminados en 3: 12 de febrero.

DNI terminados en 4: 13 de febrero.

DNI terminados en 5: 18 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero. Pensiones No Contributivas (PNC):