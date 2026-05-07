Jubilados pueden viajar gratis en subte: cómo tramitar el pase y cuáles son los requisitos
Jubilados y pensionados de CABA pueden viajar gratis en subte con un pase especial. Cómo tramitarlo online y cuáles son los requisitos.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA) mantiene un beneficio que permite a jubilados y pensionados viajar gratis en subte. El pase puede tramitarse de manera online y no tiene límites de horarios ni cantidad de viajes.
Quiénes pueden acceder al pase gratuito para el subte
El beneficio está destinado a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que residan en la Ciudad de Buenos Aires y cumplan determinadas condiciones de ingresos.
Para acceder al pase gratuito, es necesario:
- Tener domicilio en CABA
- Ser jubilado, pensionado o retirado de Fuerzas Armadas o de Seguridad
- Cobrar hasta 2,5 jubilaciones mínimas
Actualmente, el límite de ingresos permitido es de $982.935,25 mensuales.
El pase es personal e intransferible y tiene una vigencia de cinco años.
Cómo tramitar el pase para viajar gratis en subte
El trámite puede hacerse de forma presencial en estaciones terminales y sedes comunales o a través de la plataforma TAD del Gobierno porteño.
Antes de iniciar la gestión, se recomienda tener preparados:
- DNI actualizado
- Último recibo de haberes
- Certificación negativa de Anses
- Comprobantes de ingresos adicionales, si los hubiera
Paso a paso para hacer el trámite online
Para solicitar el beneficio, hay que seguir estos pasos:
- Ingresar a la opción “Movilidad Porteña” en la plataforma TAD
- Completar el formulario correspondiente
- Subir la certificación negativa de Anses
- Adjuntar el recibo jubilatorio o PUAM
- Cargar otros comprobantes de ingresos
- Completar la declaración jurada
- Enviar la solicitud
Luego, los datos serán verificados por el Ministerio de Infraestructura mediante registros oficiales del Renaper.
Una vez aprobado el trámite, el beneficiario recibirá una tarjeta magnética habilitada para viajar gratis en toda la red de subtes.
Cuándo se puede perder el beneficio
El pase puede darse de baja en algunos casos puntuales:
- Si no se utiliza durante dos años
- Si la persona deja de vivir en CABA
- Si supera el límite de ingresos permitido
De esta manera, el Gobierno porteño busca sostener una ayuda destinada a jubilados y pensionados de menores ingresos para facilitar el acceso al transporte público.