Jubilados pueden viajar gratis en subte: cómo tramitar el pase y cuáles son los requisitos

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) mantiene un beneficio que permite a jubilados y pensionados viajar gratis en subte . El pase puede tramitarse de manera online y no tiene límites de horarios ni cantidad de viajes.

Cómo accedes al boleto de subte gratis si sos jubilado o pensionado.

El beneficio está destinado a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que residan en la Ciudad de Buenos Aires y cumplan determinadas condiciones de ingresos.

Para acceder al pase gratuito, es necesario:

Tener domicilio en CABA

Ser jubilado, pensionado o retirado de Fuerzas Armadas o de Seguridad

Cobrar hasta 2,5 jubilaciones mínimas

Actualmente, el límite de ingresos permitido es de $982.935,25 mensuales.

El pase es personal e intransferible y tiene una vigencia de cinco años.

Cómo tramitar el pase para viajar gratis en subte

El trámite puede hacerse de forma presencial en estaciones terminales y sedes comunales o a través de la plataforma TAD del Gobierno porteño.

Antes de iniciar la gestión, se recomienda tener preparados:

DNI actualizado

Último recibo de haberes

Certificación negativa de Anses

Comprobantes de ingresos adicionales, si los hubiera

Paso a paso para hacer el trámite online

Para solicitar el beneficio, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la opción “Movilidad Porteña” en la plataforma TAD

Completar el formulario correspondiente

Subir la certificación negativa de Anses

Adjuntar el recibo jubilatorio o PUAM

Cargar otros comprobantes de ingresos

Completar la declaración jurada

Enviar la solicitud

Luego, los datos serán verificados por el Ministerio de Infraestructura mediante registros oficiales del Renaper.

Una vez aprobado el trámite, el beneficiario recibirá una tarjeta magnética habilitada para viajar gratis en toda la red de subtes.

Cuándo se puede perder el beneficio

El pase puede darse de baja en algunos casos puntuales:

Si no se utiliza durante dos años

Si la persona deja de vivir en CABA

Si supera el límite de ingresos permitido

De esta manera, el Gobierno porteño busca sostener una ayuda destinada a jubilados y pensionados de menores ingresos para facilitar el acceso al transporte público.